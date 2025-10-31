Verificación a la participación de Salvador Nasralla en el "Debate HN"

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 30 de octubre de 2025, Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal, participó en el conversatorio "Debate HN", organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). EH Verifica procesó en tiempo real las declaraciones verificables del aspirante, contrastando sus afirmaciones con fuentes confiables para validarlas o refutarlas. En total, el equipo de fact-checking de EL HERALDO verificó 12 afirmaciones. A continuación, la verificación en vivo:

" “El partido más antiguo del país, que es el Partido Liberal” Verdadero

La entidad política más antigua de Honduras es el Partido Liberal, con fecha del 5 de febrero de 1891, según su historia .

" “Nuestro programa de gobierno consulta la reducción de muchas instituciones” Verdad a medias

En el punto 3 del eje de Economía del documento "100 propuestas para transformar Honduras", Salvador Nasralla no plantea explícitamente una reducción del número de instituciones públicas, pero sí propone un "gobierno compacto". Asimismo, promete optimizar el gasto público, eliminando los viajes innecesarios, los vehículos de lujo y los guardaespaldas para funcionarios que no lo ameriten.

" "Estamos pagando el kilowatt más caro (de Centroamérica)" Falso

El precio del kilowatt (kilovatio) por hora (kWh) en Honduras es el segundo más alto en Centroamérica con un precio de 0.254 dólares, de acuerdo al sitio especializado Global Petro Price, que mide el costo de energía. En primer lugar se encuentra Guatemala con 0.294 dólares, y en tercer lugar Belice con 0.217.

" “El Estado de excepción prohíbe las reuniones” Verdadero

El Decreto Ejecutivo PCM 25-2025 , mediante el cual se declara el estado de excepción, establece la suspensión de las garantías constitucionales contempladas en seis artículos, entre ellos el artículo 78. Este artículo garantiza "las libertades de asociación y de reunión siempre que estas no sean contrarias al orden público ni a las buenas costumbres".

" "(El gobierno) nos tiene con la energía más cara de Centroamérica" Verdadero

La tarifa promedio en Honduras fue de 0.19 centavos de dólar por kilovatio-hora (kWh), la más alta de Centroamérica, mientras que en otros países de la región como Guatemala y El Salvador, fueron más bajas, de acuerdo al informe “Subsector Eléctrico Estado de País”, elaborado por la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), de septiembre de 2024 (el más actual).

" "De acuerdo a la Constitución, todos tienen derecho a la educación y la salud" Verdadero

La Constitución de Honduras sí obliga al Estado a garantizar la educación y la salud. El artículo 151 establece que la educación es una función esencial del Estado y el 123 reconoce el derecho a la salud y al bienestar.

" "Tuve un presupuesto durante un año (de designado presidencial)" Verdadero

En 2022 se le asignó a su despacho como designado presidencial 12 millones de lempiras. En 2023 el presupuesto al despacho fue suspendido por el Gobierno de Honduras alegando falta de liquidación de esos fondos.

" "Presenté la (solicitud de la) Cicih el 25 de mayo de 2025 en el Aeropuerto Toncontín" Verdadero

Salvador Nasralla solicitó la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih) el 25 de mayo de 2015. En esa oportunidad presentó públicamente la propuesta en el Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa.

" "La Corte Suprema (de Justicia) está hasta 2030" Verdadero

La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) estará hasta el 2030. Los magistrados fueron elegidos para el periodo 2023-2030, tras la toma de posesión, el 16 de febrero de 2023.

" "Hoy en Honduras se ha perdido mucho empleo, no solo los 33,000 empleos de la maquila" Verdadero

Según el último informe “Industria de bienes para transformación y actividades conexas”, la maquila hondureña registró 129,239 empleos en 2024, lo que representa una disminución de 33,411 puestos en comparación con 2022, año en el que se contabilizaron 162,650 plazas.

" “Han venido negocios chinos con productos muy baratos a reemplazar la producción nacional” Verdadero

De acuerdo con investigaciones de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, los negocios de capital chino han ganado presencia en plazas comerciales tradicionales tanto de San Pedro Sula como de Tegucigalpa, algo que ha generado malestar en los comerciantes hondureños. Desde la formalización de las relaciones diplomáticas entre Honduras y China en marzo de 2023, se ha registrado la apertura de 17 establecimientos en la capital, principalmente en la zona de los mercados, mientras que en la ciudad industrial se contabilizan 11 nuevos negocios de origen chino, según un análisis de este equipo periodístico.

" "Nuestro Congreso Nacional sesionó durante 34 días en 2024" Falso