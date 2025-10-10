La publicación de Bukele sobre la recomendación del partido Morena de apoyar a Nasry Asfura es de 2021

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación atribuida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en respuesta a una supuesta recomendación del partido Morena para respaldar a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, aparentemente antes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Sin embargo, esto es engañoso. La publicación original corresponde al 27 de noviembre de 2021, en el marco de los comicios generales de ese año, y no a las elecciones de 2025.

“No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA” , dice literalmente una publicación de Facebook difundida el 6 de octubre de 2025, que ha sido compartida más de 330 veces.