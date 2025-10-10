La publicación de Bukele sobre la recomendación del partido Morena de apoyar a Nasry Asfura es de 2021

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación atribuida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en respuesta a una supuesta recomendación del partido Morena para respaldar a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, aparentemente antes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Sin embargo, esto es engañoso. La publicación original corresponde al 27 de noviembre de 2021, en el marco de los comicios generales de ese año, y no a las elecciones de 2025.
“No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA” , dice literalmente una publicación de Facebook difundida el 6 de octubre de 2025, que ha sido compartida más de 330 veces.
Nasry Asfura es candidato presidencial por el Partido Nacional para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado en 1981, es un movimiento político de derecha en El Salvador, que gobernó ese país durante cuatro períodos consecutivos entre 1989 y 2009.
Es de 2021
Una búsqueda inversa en Google con palabras clave “Nayib Bukele + elecciones en Honduras + Arena” llevó a una publicación difundida en 2021 en la cuenta de X del presidente Nayib Bukele.
La publicación del post con fecha del 27 de noviembre de 2021 dice: “No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA”
“Nada de lo que recomiende ARENA puede ser bueno, lo comprobamos con 3 décadas de saqueo y muerte en El Salvador”, agrega la respuesta del mandatario salvadoreño.
Por lo tanto, la publicación que circula en redes sociales no corresponde a 2025, sino a 2021, en el contexto de aquellas elecciones generales en Honduras.