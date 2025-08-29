No hay evidencia de que Nasralla fue diagnosticado con esquizofrenia en 2021

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que asegura que el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, fue diagnosticado con esquizofrenia en 2021.

Sin embargo, esta información es falsa. Nasralla confirmó a EH Verifica que no ha sido diagnosticado con esa enfermedad. Además, no se encontró evidencia en sitios confiables ni en medios de comunicación que respalde la afirmación.

“El doctor de Nasralla que vive aquí en Estados Unidos le recomendó a Salvador Nasralla desde marzo de 2023 no participar en política, debido que Salvador Nasralla ya tiene desde el año 2021 que dejó de tomar su tratamiento, sus medicinas de su enfermedad de esquizofrenia", se escucha en la grabación de una publicación de TikTok difundida el 28 de agosto de 2025.