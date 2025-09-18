Nasry Asfura no prometió 150 hospitales móviles si gana las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, supuestamente afirmó que instalará 150 hospitales móviles si gana las elecciones generales.
Sin embargo, es falso. No hay registro de la cita atribuida a Asfura y su candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, dijo a EH Verifica que se trata de una frase apócrifa.
“YA TENEMOS 150 HOSPITALES MÓVILES PARA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES EN CADA MUNICIPIO REGALAREMOS UNO PARA QUE NO FALTE SALUD”, dice literalmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 8 de septiembre de 2025.
Nasry Asfura es uno de los cinco candidatos presidenciales que competirán en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, frente a Rixi Moncada (Libertad y Refundación), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad).
Falsa cita
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + prometió + 150 hospitales móviles” no arrojó resultados que confirmen que el político haya expresado tales palabras.
Adicionalmente, una revisión en sus redes sociales (Facebook, Instagram y X) tampoco encontró lo que los usuarios le atribuyen al líder nacionalista.
Contactada por EH Verifica, María Antonieta Mejía, una de sus candidatas a designada presidencial, respondió que es una cita falsa.
Por lo tanto, es falso que Nasry Asfura haya dicho que instalará 150 hospitales móviles si gana las elecciones generales.