Nasry Asfura no prometió 150 hospitales móviles si gana las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, supuestamente afirmó que instalará 150 hospitales móviles si gana las elecciones generales.

Sin embargo, es falso. No hay registro de la cita atribuida a Asfura y su candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, dijo a EH Verifica que se trata de una frase apócrifa.

“YA TENEMOS 150 HOSPITALES MÓVILES PARA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES EN CADA MUNICIPIO REGALAREMOS UNO PARA QUE NO FALTE SALUD”, dice literalmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 8 de septiembre de 2025.