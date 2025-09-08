Nasralla no dijo que 'Mel' quiere convertir a Honduras en una 'Alemania Nazi'

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, una supuesta declaración en la que afirma que el expresidente (2006-2009) Manuel Zelaya quiere convertir a Honduras en una “Alemania nazi”, en alusión al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP). Sin embargo, esta información es falsa. Nasralla confirmó a EH Verifica que no realizó esa declaración. “MEL QUIERE CONVERTIR A HONDURAS EN UNA ALEMANIA NAZI, ES POR ESO QUE HAY QUE TENERLO”dice literalmente una publicación de Facebook, difundida el 6 de septiembre de 2025.

Salvador Nasralla es el candidato a la presidencia por el Partido Liberal en las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025. Competirá por la presidencia junto a Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; Mario Rivera, de la Democracia Cristiana (DC); y Nelson Ávila, del Pinu.

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Salvador Nasralla + Manuel Zelaya + Alemania nazi + Honduras" no arrojó resultados que confirmen que el político haya expresado tales palabras. Adicionalmente, una revisión en sus redes sociales oficiales ( Facebook , Instagram y X ) no muestra ninguna publicación con esa declaración. Se realizaron también búsquedas textuales en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Consultado por EH Verifica, Nasralla reiteró que la declaración es falsa.

