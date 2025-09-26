Las imágenes de una nevada en Gracias, Lempiras, es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que incluye cinco imágenes asegura que el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, amaneció supuestamente cubierto de nieve. Sin embargo, son falsas. Las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial, según constató EH Verifica. “La magia de la noche ha transformado Gracias, Lempira! Mientras dormíamos, el invierno nos trajo un regalo inesperado. La nieve cubrió cada rincón, pintando de blanco nuestras calles, tejados y montañas. Un manto silencioso que nos recuerda la belleza efímera de la naturaleza”, dice parte de la publicación de Facebook difundida el 23 de septiembre de 2025.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta frecuente para generar, manipular o crear imágenes que circulan en redes sociales, presentando escenas ficticias como si fueran reales y contribuyendo a la propagación de desinformación.

Imágenes creadas con IA

Una búsqueda inversa permitió identificar el origen real de la primera fotografía compartida en el post viral. Se trata de una imagen publicada por La Prensa el 23 de julio de 2016, titulada “Gracias, la capital de la cultura y tradición hondureña”, que muestra la misma escena pero sin nieve. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El análisis visual revela la misma fachada de la iglesia, árboles y personas caminando en el mismo lugar, pero con nieve añadida artificialmente.

La segunda imagen, sometida a búsqueda inversa, condujo a una publicación de Univision Noticias del 30 de septiembre de 2019, donde se encontró la fotografía original sin nieve. Al analizarla con la herramienta de detección de IA Hive Moderation, se obtuvo un 64.3 % de probabilidad de que fuera generada artificialmente.

La tercera imagen, revisada mediante búsqueda inversa, llevó a una publicación en Facebook del medio local La Nota Caliente, difundida el 20 de noviembre de 2023, titulada “Aguas Termales en Gracias, Lempira”. El análisis visual confirmó que la versión viral fue alterada digitalmente: conserva los mismos elementos de la original —como el basurero, el puente y el piso—, pero con nieve añadida para simular un entorno invernal.

La cuarta imagen, verificada con Google Lens, condujo a una publicación en Facebook del usuario República Fede2ral de Centroamérica, del 15 de abril de 2021, titulada “Gracias, Lempira, Honduras”, donde se encontró la fotografía original. EH Verifica detectó inconsistencias, como variaciones en el número de mototaxis y sus placas, evidenciando manipulación digital.

La quinta imagen, analizada con Hive Moderation, arrojó un 80.9 % de probabilidad de haber sido creada con inteligencia artificial.

La sexta imagen presentó un 99.4 % de probabilidad de haber sido generada artificialmente, según la herramienta de detección de IA.

Finalmente, la séptima imagen obtuvo un resultado de 99.6 % de probabilidad de haber sido creada con inteligencia artificial.