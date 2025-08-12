Hackeo en cuenta de X del expresidente Porfirio Lobo desata ola de desinformación

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde del martes 12 de agosto de 2025, la cuenta oficial de X (antes Twitter) del expresidente hondureño (2010-2014) Porfirio Lobo Sosa fue blanco de un hackeo que derivó en la publicación de al menos cinco mensajes falsos. El más polémico fue una fuerte crítica contra la presidenta Xiomara Castro en relación con su respaldo al régimen de Nicolás Maduro y rechazo a las acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos contra el mandatario venezolano.

El tono y el contenido del mensaje causaron revuelo entre usuarios, medios de comunicación y políticos hondureños. Algunos citaban los mensajes, otros reaccionaron con escepticismo previo a que el exmandatario aclarara que se trataba de un hackeo en su cuenta de X. Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), respondió a una de las publicaciones falsas. La propia cuenta hackeada contestó a su comentario, reforzando la impresión de que Lobo Sosa estaba activo y escribiendo esos mensajes. "La política se puede debatir con firmeza, pero nunca justificará el uso de palabras soeces para referirse a la Presidenta de la República. Espero no haya sido usted quien escribió este X", contestó Reina. La respuesta de Reina, dirigida al exmandatario, generó decenas de comentarios y compartidos, lo que incrementó la visibilidad del contenido falso.

Reacciones divididas

En este caso, la publicación de mensajes falsos con lenguaje ofensivo tuvo un efecto multiplicador: no solo atrajo la atención masiva en redes, sino que algunos medios, al darles cobertura sin confirmación previa, contribuyeron a la propagación de la desinformación.

En cuestión de minutos, algunos medios de comunicación reprodujeron los mensajes como si fueran declaraciones auténticas del exmandatario. Otros, sin embargo, mostraron cautela y señalaron la posibilidad de que se tratara de un hackeo, dado el lenguaje inusual y el contexto político. Usuarios en redes sociales también se dividieron: mientras unos criticaban con dureza a Lobo Sosa, otros pedían confirmar la autenticidad de los mensajes antes de reaccionar y denunciaban un ataque cibernético contra Sosa. El equipo cercano a Lobo Sosa no se pronunció de inmediato, lo que prolongó la confusión durante varias horas. La falta de una respuesta temprana permitió que las capturas de pantalla y las reacciones circularan ampliamente, reforzando la falsa narrativa de que el exmandatario había escrito esos comentarios. Tras conocer las publicaciones, EH Verifica se contactó con el equipo legal del expresidente, quienes desconocían la situación. Horas después, el propio Porfirio Lobo Sosa denunció a través del medio Radio Cadena Voces haber sufrido de un hackeo en su X y negar la autoría de las publicaciones. “Es totalmente falso, no es mío, yo lo he escrito, no son expresiones mías”, aseguró el exmandatario.

Impacto