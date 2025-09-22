Son falsos estos precios de la boletería del partido de Honduras ante Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales circulan publicaciones que muestran los supuestos precios de la boletería para el encuentro entre Honduras y Costa Rica, correspondiente a la eliminatoria para clasificar al Mundial de 2026.

Pero es falso: esos no son los precios, informó la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). De hecho, detalló que los precios aún no se han establecido.

“Honduras vs Costa Rica: sol 800 lempiras, silla 2,500 y palco 4,000 lempiras”, dice literalmente una publicación que ha sido compartida una docena de veces desde el 20 de septiembre de 2025.