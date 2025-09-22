Son falsos estos precios de la boletería del partido de Honduras ante Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales circulan publicaciones que muestran los supuestos precios de la boletería para el encuentro entre Honduras y Costa Rica, correspondiente a la eliminatoria para clasificar al Mundial de 2026.
Pero es falso: esos no son los precios, informó la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). De hecho, detalló que los precios aún no se han establecido.
“Honduras vs Costa Rica: sol 800 lempiras, silla 2,500 y palco 4,000 lempiras”, dice literalmente una publicación que ha sido compartida una docena de veces desde el 20 de septiembre de 2025.
Honduras enfrentará a Costa Rica el 9 de octubre en el estadio Morazán de San Pedro Sula por la jornada 3 correspondiente al grupo C, que actualmente lidera con 4 puntos, 2 más que su próximo rival.
Precios falsos
Una revisión en las redes sociales de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) permitió encontrar una publicación en la desmienten los supuestos precios de la boletería para el partido de Honduras ante Costa Rica.
En conclusión, los precios que circulan en redes sociales para el partido Honduras ante Costa Rica son falsos.