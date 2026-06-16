El Gobierno no prohibió en cadena nacional el uso de la letra X en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el Gobierno de Honduras anunció, en cadena nacional, la prohibición de la letra X con el supuesto objetivo de promover una identidad más nacional.
De acuerdo con el contenido viral, José Argueta, presentado como vocero de la administración de Nasry Asfura, calificó la medida como un “logro histórico”.
Sin embargo, la publicación no aporta evidencia verificable del supuesto anuncio ni cita fuentes oficiales que respalden la afirmación. Tampoco se ha identificado un comunicado gubernamental, una cadena nacional o un documento oficial que confirme la presunta prohibición.
“La Racha anuncia prohibición del uso de la letra X”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 15 de junio.
La desinformación surgió luego de que se viralizara una secuencia en la que el secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, consulta a un ingeniero sobre la función de dos estructuras metálicas en forma de “X” ubicadas en la entrada del Hospital de Salamá, un proyecto que permanece en obra gris a dos años del inicio de su construcción.
Durante la grabación, Argueta preguntó cuál era la función de estas estructuras. El ingeniero respondió que se trataba de un elemento decorativo. A partir de ese intercambio, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir publicaciones en las que aseguraban que el Gobierno pretende eliminar o prohibir la letra “X”, en referencia al nombre de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).
Las reacciones también incluyeron pronunciamientos de figuras públicas. Entre ellas, el exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, quien señaló que las estructuras en forma de “X”, conocidas como arriostres, pueden cumplir funciones relacionadas con la rigidez lateral de las edificaciones y contribuir a la resistencia frente a vientos fuertes o movimientos sísmicos.
No hay prohibición
EH Verifica realizó búsquedas con palabras clave relacionadas con la supuesta prohibición de la letra X y con una presunta cadena nacional emitida por el Gobierno de Honduras.
La pesquisa incluyó buscadores de internet, redes sociales y plataformas digitales, pero no encontró ningún registro, documento oficial, comunicado o declaración que confirme la existencia de una medida gubernamental orientada a prohibir el uso de esa letra en el país.
Asimismo, se revisaron las publicaciones difundidas en redes sociales que daban por cierta la afirmación. No obstante, ninguna de ellas aportó evidencia verificable sobre la supuesta cadena nacional ni mostró documentos, videos completos o comunicaciones oficiales que respaldaran la versión viralizada.
El equipo de fact-checking de EL HERALDO examinó el sitio web oficial y las cuentas institucionales de Canal 8, medio estatal que transmite las cadenas nacionales.
La revisión no localizó ninguna transmisión, comunicado o registro relacionado con una eventual prohibición de la letra X en Honduras.
Además, una autoridad de Canal 8 confirmó a EH Verifica que es falso que se haya emitido una cadena nacional en la que el Gobierno anunciara la prohibición de la letra X. La fuente descartó que exista algún registro de una transmisión con ese contenido.
También se revisaron las redes sociales del secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, así como los canales oficiales del Gobierno de Honduras, incluyendo su portal web y cuentas institucionales.
En ninguno de estos espacios se encontró información que respalde la versión viral ni anuncios relacionados con una supuesta prohibición de la letra X.
Por lo tanto, es falso que el Gobierno de Honduras haya anunciado en cadena nacional la prohibición de la letra X. No existe evidencia documental, audiovisual ni registro oficial que sustente esa afirmación difundida en redes sociales.