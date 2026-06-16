Dos personas muertas en dos accidentes vehiculares en El Porvenir, Atlántida

Atlántida, Honduras.-Una jornada de luto se vivió este martes en el departamento de Atlántida tras registrarse dos accidentes de tránsito fatales en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir.

El primer percance ocurrió tras una colisión entre un vehículo propiedad del Estado y un automotor particular en el que se transportaba Lorena Suyapa Munguía Santos, de 58 años de edad.​

Tras el fuerte impacto, Munguía Santos resultó con lesiones de gravedad, siendo auxiliada de inmediato por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes la trasladaron de emergencia al hospital de La Ceiba.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos por estabilizarla, la mujer falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

En este mismo incidente se reportaron varias personas más con lesiones de diversa consideración.​