Dos personas muertas en dos accidentes vehiculares en El Porvenir, Atlántida

Atlántida, Honduras.-Una jornada de luto se vivió este martes en el departamento de Atlántida tras registrarse dos accidentes de tránsito fatales en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir.
El primer percance ocurrió tras una colisión entre un vehículo propiedad del Estado y un automotor particular en el que se transportaba Lorena Suyapa Munguía Santos, de 58 años de edad.
Tras el fuerte impacto, Munguía Santos resultó con lesiones de gravedad, siendo auxiliada de inmediato por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes la trasladaron de emergencia al hospital de La Ceiba.
Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos por estabilizarla, la mujer falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.
En este mismo incidente se reportaron varias personas más con lesiones de diversa consideración.
Horas más tarde, en el mismo eje carretero CA-13, se registró un segundo percance vial que cobró la vida de una persona. El hecho consistió en una colisión frontal entre una camioneta Honda CRV, conducida por una mujer, y un vehículo tipo paila, marca Nissan Frontier, color negro.
La víctima mortal fue identificada como Santos Saúl Padilla, de 70 años, quien quedó atrapado entre el amasijo de hierro en el que se convirtió la cabina de su vehículo tras el impacto.
A pesar de la rápida intervención de los equipos de rescate, Padilla falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se hicieron presentes en ambos escenarios para iniciar las investigaciones correspondientes, determinar las causas de los percances.