Máximos goleadores históricos de la Copa Mundial de la FIFA: Mbappé se acerca a la cima

La tabla de goleadores de los mundiales ha tenido movimientos luego del doblete de Kylian Mbappé con Francia ante Senegal. Ha superado a Messi y amenza con el liderato
Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles
Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles
Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles
Pelé (Brasil): 12 goles
Just Fontaine (Francia): 13 goles
Lionel Messi (Argentina): 13 goles
Gerd Müller (Alemania): 14 goles
Kylian Mbappé ha escalado en la tabla de máximos goleadores en los mundiales tras el doblete marcado a Senegal en United 2026
Kylian Mbappé (Francia): El francés ha llegado a 14 goles y queda muy cerca de la cima
Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles
Miroslav Klose (Alemania): 16 goles