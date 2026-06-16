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Máximos goleadores históricos de la Copa Mundial de la FIFA: Mbappé se acerca a la cima

La tabla de goleadores de los mundiales ha tenido movimientos luego del doblete de Kylian Mbappé con Francia ante Senegal. Ha superado a Messi y amenza con el liderato

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 14:32
Máximos goleadores históricos de la Copa Mundial de la FIFA: Mbappé se acerca a la cima
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La tabla de goleadores de los mundiales ha tenido movimientos luego del doblete de Kylian Mbappé con Francia ante Senegal. Ha superado a Messi y amenza con el liderato
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Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles
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Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles
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Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles
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Pelé (Brasil): 12 goles
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Just Fontaine (Francia): 13 goles
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Lionel Messi (Argentina): 13 goles
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Gerd Müller (Alemania): 14 goles
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Kylian Mbappé ha escalado en la tabla de máximos goleadores en los mundiales tras el doblete marcado a Senegal en United 2026

 Sebastiao Moreira / EFE
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Kylian Mbappé (Francia): El francés ha llegado a 14 goles y queda muy cerca de la cima

 Sebastiao Moreira / EFE
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Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles
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Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
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