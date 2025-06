Sí se necesita aprobar el acta para sanción del Ejecutivo, aunque afirme lo contrario Ramón Barrios

"No se necesita la ratificación del acta para enviarle la aprobación de los decretos de ley para sanción a la presidente", aseguró Barrios (desde el segundo 40).

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, afirmó que no es necesario aprobar el acta de la sesión legislativa para enviar al Poder Ejecutivo los decretos aprobados por el Congreso Nacional, con el fin de que la presidenta los sancione y entren en vigencia

EL HERALDO Verifica consultó al diputado Barrios para obtener una aclaración sobre su declaración, pero al cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

Luego, el decreto se consigna en el acta de la sesión correspondiente, la cual debe ser leída y aprobada en una posterior. Si no hay reconsideraciones, la Secretaría del Congreso puede entonces remitir el decreto al Poder Ejecutivo.

Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, la ley no usa la palabra "ratificar", pero eso no significa que ese paso no sea necesario.

“La palabra ratificar no está en el texto de la ley, pero cuando dice aprobar el acta de la sesión anterior eso implica tácitamente una ratificación y esta ratificación es para que los diputados puedan hacer alguna enmienda, alguna corrección, que falta a la realidad de los hechos”, explicó.

Y agregó: “Claro que se necesita (ratificación del acta) y esto es un simple procedimiento parlamentario que no está dicho de manera exactamente literal, pero sí el artículo 62 habla de la aprobación del acta de la sesión anterior”.

El abogado Jhonatan Rosales señaló que este procedimiento interno del Congreso permite verificar que el contenido de los decretos sea fiel a lo que se discutió.

“Cada diputado en la sesión siguiente a la que se aprobó un determinado decreto puede verificar o validar de que el contenido del mismo ha sido el que se ha discutido y que esté correcto. Una vez hecho lo anterior, se aprueba evidentemente el acta de la sesión anterior y se continúa en la sesión siguiente”, argumentó.

En esa misma línea, el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, aseguró que “el mismo reglamento del Congreso Nacional en su artículo 61 dice que tienen que leer el acta de la sesión anterior para que los diputados tengan esa potestad, puedan hacer las enmiendas, recomendaciones y aprobar”.

El artículo 73 de la Ley Orgánica aclara que, una vez aprobado el proyecto de ley, adquiere carácter de “decreto”, condición necesaria para ser enviado al Ejecutivo.