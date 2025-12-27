Bukele no dijo que Honduras eligió a una “organización criminal” por “injerencia”

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve por las redes sociales una supuesta cita atribuida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que afirma que no puede felicitar a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el periodo 2026-2030, porque pertenece a una “organización criminal”. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica determinó que no hay registros oficiales, declaraciones públicas ni publicaciones en medios de comunicación que respalden la declaración atribuida a Bukele sobre el proceso electoral en Honduras. "No puedo felicitar a una Organización Criminal que impuso a un candidato por la fuerza, con fraude, amenazas, coerción y con injerencia directa de un gobierno extranjero. Lo mismo hacía ARENA aquí en El Salvador y la mayoría ya están pagando con cárcel su traición. El pueblo de Honduras debe darse a respetar y deben defender su democracia", se lee literalmente en el arte difundido en Facebook, compartido más de 2,000 veces desde el 26 de diciembre de 2025.

La desinformación fue amplificada por el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla. La publicación comenzó a circular tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el 24 de diciembre de 2025 oficializó a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo. En el contexto electoral de 2021, Bukele sí emitió una publicación en X en el que recomendó no votar por Asfura, luego de que el partido ARENA de El Salvador publicara un mensaje a favor del candidato nacionalista.

No hay registro

EH Verifica realizó búsquedas en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + organización criminal + fraude +Honduras”, sin encontrar resultados en medios nacionales o internacionales que hayan publicado esta afirmación. Al colocar la cita textual en diferentes motores de búsqueda dirigió a varias publicaciones que modifican la afirmación viral pero conservando el enfoque del mensaje, un indicativo común en contenidos desinformativos. También, se revisaron las cuentas oficiales del presidente salvadoreño, en Facebook , Instagram y X , donde suele pronunciarse emitir la mayoría de sus declaraciones, sin hallar publicaciones con el contenido del mensaje viral. Hasta el 27 de diciembre de 2025, EH Verifica comprobó que Bukele no ha felicitado públicamente al presidente electo Nasry Asfura. Contactada por EH Verifica, una fuente del gobierno de Bukele respondió que el mandatario no ha expreso tales palabras.

Sobre la imagen