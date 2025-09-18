  1. Inicio
Un partido político sobrevive si obtiene al menos un alcalde o un diputado

Verdad a medias

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

La Ley Electoral establece que un partido mantiene su inscripción si elige al menos un alcalde o un diputado. Existen otras causales de cancelación también

  • 18 de septiembre de 2025 a las 12:57
Luis Zelaya, excandidato presidencial del Partido Liberal.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Zelaya, exprecandidato presidencial por el Partido Liberal, afirmó que “la Ley Electoral es bastante flexible: con un alcalde que tu partido saque, de los 298, ya tu partido sobrevive” (minuto 34:56 del siguiente video).

Es una verdad a medias porque omite contexto. La Ley Electoral sí permite que un partido político conserve su inscripción si logra al menos una alcaldía, como dijo Zelaya, pero también establece que la permanencia es posible si obtiene al menos una diputación al Congreso Nacional.

Además, existen otras causales de cancelación que no fueron mencionadas por el político liberal.

Lo que dice la Ley Electoral

El artículo 148, inciso 5 de la Ley Electoral de Honduras faculta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para cancelar la inscripción de un partido político si este no logra al menos un diputado o un alcalde en las elecciones generales; no participa en dichos comicios (excepto si fue parte de una alianza); se fusiona completamente o por absorción con otro partido; solicita su cancelación voluntaria, si así lo prevé su normativa interna o si obtuvo su inscripción de forma fraudulenta.

Captura de pantalla al artículo 148 de la Ley Electoral.

 (Imagen: Captura de pantalla)

En resumen, para evitar la cancelación, un partido debe haber ganado al menos una alcaldía o una diputación, o bien cumplir con otras condiciones según la ley.

Los exconsejeros del CNE Julio Navarro y Germán Lobo explicaron a EH Verifica que un partido puede mantener su personería jurídica si gana al menos una diputación o una alcaldía.

“Si no gana nada de eso como mínimo, pierde su inscripción”, puntualizó Julio Navarro.

En conclusión, la declaración de Luis Zelaya es verdad a medias. Es correcto que una alcaldía permite a un partido político evitar su cancelación, pero la ley también contempla una diputación como vía de permanencia.

Además, la inscripción de un partido no depende únicamente de ese criterio, ya que la Ley Electoral contempla otras causas por las cuales un instituto político puede ser cancelado.

José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

