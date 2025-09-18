Un partido político sobrevive si obtiene al menos un alcalde o un diputado

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Zelaya, exprecandidato presidencial por el Partido Liberal, afirmó que “la Ley Electoral es bastante flexible: con un alcalde que tu partido saque, de los 298, ya tu partido sobrevive” (minuto 34:56 del siguiente video).

Es una verdad a medias porque omite contexto. La Ley Electoral sí permite que un partido político conserve su inscripción si logra al menos una alcaldía, como dijo Zelaya, pero también establece que la permanencia es posible si obtiene al menos una diputación al Congreso Nacional. Además, existen otras causales de cancelación que no fueron mencionadas por el político liberal.

Lo que dice la Ley Electoral

El artículo 148, inciso 5 de la Ley Electoral de Honduras faculta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para cancelar la inscripción de un partido político si este no logra al menos un diputado o un alcalde en las elecciones generales; no participa en dichos comicios (excepto si fue parte de una alianza); se fusiona completamente o por absorción con otro partido; solicita su cancelación voluntaria, si así lo prevé su normativa interna o si obtuvo su inscripción de forma fraudulenta.