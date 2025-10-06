No hay inhabilitación por renunciar a un cargo electo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- “Si renunciás a un cargo (de elección popular) siendo electo, te inhabilitan por 10 años”, afirmó Luis Zelaya, excandidato presidencial del Partido Liberal, durante una entrevista (minuto 8:59 del siguiente video).

Sin embargo, esa afirmación es falsa. Ni la Constitución de la República ni la Ley Electoral establecen una inhabilitación de 10 años por la renuncia a un cargo electo. El artículo 40 de la Constitución permite la renuncia con causa justificada a cargos de elección popular. EH Verifica consultó a Zelaya sobre su declaración, pero al cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

No existe sanción

Ni la Carta Magna ni la Ley Electoral contemplan sanciones para quienes renuncien a un cargo de elección popular. El artículo 40, numeral 4, de la Constitución, establece que es deber de los ciudadanos desempeñar los cargos para los cuales han sido electos, salvo excusa o renuncia con causa justificada.

“Desempeñar, salvo excusa o renuncia con causa justificada, los cargos de elección popular”, señala el precepto. La única inhabilitación por 10 años que contempla la Constitución se encuentra en el artículo 239, y está relacionada únicamente con la reelección presidencial. “El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”, señala ese artículo.

Opiniones jurídicas