La Ley Electoral garantiza representación de todos los partidos en la JRV pese a lo que dice Nasralla

EL HERALDO Verifica preguntó a Nasralla sobre su declaración, pero no obtuvo respuesta.

Además, el artículo 47 de la Ley Electoral establece que los partidos políticos y candidaturas independientes que no tengan representación en la JRV, acreditarán a delegados, que funcionarán como observadores para cada Junta Receptora de Votos.

“Los partidos políticos y candidaturas independientes que no tengan representantes en las Juntas Receptoras de Votos en las elecciones generales acreditarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) delegados observadores para cada Junta Receptora de Votos, los cuales deben permanecer a una distancia no menor de tres metros de las juntas receptoras de votos a fin de no entorpecer la votación, desde el inicio y hasta el final de las elecciones”, establece textualmente el precepto.

Para Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Suprema Electoral (TSE), ahora CNE, en caso de que el partido político no acredite un vocal, acredita un observador para su representación, es decir, tendrá un representante en la JRV.