Ebal Díaz no ha agradecido públicamente a Nasry Asfura por su presunto nombramiento en el gabinete

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, supuestamente agradeció públicamente al presidente Nasry Asfura por haberlo nombrado en el mismo cargo que ocupó en la gestión pasada (2018-2022). Sin embargo, es falso. No existe evidencia verificable de esa supuesta cita o pronunciamiento de Díaz. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones, confirmó a EH Verifica que Díaz no ha sido nombrado como secretario de la Presidencia ni en ningún otro cargo del gabinete. "Ebal Díaz dice le da gracias a Nasry Asfura por el nombramiento y por que sabe que el pueblo Hondureño siempre ah confiado en la honestidad de él", dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen que muestra al exfuncionario, compartida decena de veces desde el 14 de febrero de 2026.

Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022), salió de Honduras pocos días después de que Xiomara Castro asumiera el poder, en 2022. Hasta la fecha permanece en Nicaragua, país donde fue nacionalizado, como informó EL HERALDO. En 2024, autoridades hondureñas confiscaron más de siete millones de lempiras de sus cuentas bancarias. Además, el fiscal general, Johel Zelaya, presentó un requerimiento fiscal contra Díaz y otras 14 personas por fraude en un proyecto habitacional conocido como "Casas Contenedores", destinado a más de 10,000 familias afectadas por las tormentas Eta y Iota, en noviembre de 2020. Díaz negó las acusaciones. Aseguró que siempre actuó "dentro de la ley", sostuvo que no existen pruebas directas en su contra y calificó el caso como una "persecución política" de sus adversarios.

Nada lo prueba