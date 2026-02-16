  1. Inicio
Ebal Díaz no ha agradecido públicamente a Nasry Asfura por su presunto nombramiento en el gabinete

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó a EH Verifica que Ebal Díaz no forma parte del gabinete de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, supuestamente agradeció públicamente al presidente Nasry Asfura por haberlo nombrado en el mismo cargo que ocupó en la gestión pasada (2018-2022).

Sin embargo, es falso. No existe evidencia verificable de esa supuesta cita o pronunciamiento de Díaz. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones, confirmó a EH Verifica que Díaz no ha sido nombrado como secretario de la Presidencia ni en ningún otro cargo del gabinete.

"Ebal Díaz dice le da gracias a Nasry Asfura por el nombramiento y por que sabe que el pueblo Hondureño siempre ah confiado en la honestidad de él", dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen que muestra al exfuncionario, compartida decena de veces desde el 14 de febrero de 2026.

Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022), salió de Honduras pocos días después de que Xiomara Castro asumiera el poder, en 2022. Hasta la fecha permanece en Nicaragua, país donde fue nacionalizado, como informó EL HERALDO.

En 2024, autoridades hondureñas confiscaron más de siete millones de lempiras de sus cuentas bancarias. Además, el fiscal general, Johel Zelaya, presentó un requerimiento fiscal contra Díaz y otras 14 personas por fraude en un proyecto habitacional conocido como “Casas Contenedores”, destinado a más de 10,000 familias afectadas por las tormentas Eta y Iota, en noviembre de 2020.

Díaz negó las acusaciones. Aseguró que siempre actuó “dentro de la ley”, sostuvo que no existen pruebas directas en su contra y calificó el caso como una “persecución política” de sus adversarios.

Nada lo prueba

Una pesquisa en los diferentes motores de búsqueda con las palabras clave “Ebal Díaz + agradecimiento + nombramiento + secretario de la Presidencia + Nasry Asfura” no arrojó resultados en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que validen esa información.

Asimismo, una revisión de las cuentas institucionales de la Secretaría de Gobernación y Justicia en Facebook, X no mostró evidencias de que Díaz haya sido nombrado en el gabinete, ni el inicio de la administración de Nasry Asfura (27 de enero de 2026) ni hasta el 16 de febrero de 2026.

Díaz tampoco cuenta con redes sociales activas, por lo que no hay pronunciamientos públicos suyos sobre un supuesto nombramiento.

Además, José Augusto Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno de Nasry Asfura, confirmó a EH Verifica que Díaz no ha sido nombrado ni como secretario de la Presidencia ni para ningún otro cargo del gabinete.

Con base en lo anterior, no existe evidencia de que Ebal Díaz haya sido designado en la actual administración ni de que haya agradecido públicamente por un supuesto cargo.

Las versiones que circulan en redes sociales carecen de respaldo en fuentes oficiales y la revisión institucional, junto con la confirmación del secretario de Comunicaciones, apunta a que Díaz no ocupa un puesto en el gobierno.

José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

