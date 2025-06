Diputados suplentes solo pueden ocupar el curul del propietario ausente si pertenecen al mismo partido, pese a lo que dice Rafael Sarmiento

El congresista agregó que “la norma constitucional no pone condición respecto a la filiación política del suplente”.

Por su parte, el artículo 205 de la Constitución de la República , en su numeral 6, es una obligación del Congreso nombrar a diputados suplentes en caso de que el propietario tenga un impedimento justificado o se niegue a asistir.

”Llamar a los diputados suplentes en caso de falta absoluta, temporal o de legítimo impedimento de los propietarios o cuando estos se rehúsan a asistir”, dice parte del precepto.

El abogado Kenneth Madrid dijo al equipo de verificación de EL HERALDO normativa interna del Poder Legislativo únicamente faculta el nombramiento de un diputado suplente cuando ni el propietario ni su sustituto están presentes, siempre respetando el partido político al que pertenecen.

“No hay nada escrito sobre eso (nombrar a un suplente de diferente bancada) no lo regula nada la ley y tendrá que irse viendo cómo se va regulando eso en el de conformidad como lo vayan utilizando, pero creo que lo más recomendable es que se respete la titularidad, se respete al respectivo suplente”.

Madrid agregó que “la Ley Orgánica del Poder Legislativo es clara en ese tema y establece que cuando el diputado propietario no está, lo integra el respectivo suplente, o sea, el suplente del propietario, y solo cuando no está ni el propietario ni el suplente, entonces le corresponde designar al presidente del Congreso para que esté en esa sesión y lógicamente respetando la cantidad de curules que tiene cada partido político”.

Por su parte, el abogado Leonel Núñez opinó que la normativa interna establece que un diputado suplente solo puede ocupar un curul en caso de ausencia del propietario, siempre y cuando pertenezca al mismo partido político.

“Entonces no estaríamos eligiendo 128 diputados propietarios, estaríamos eligiendo 256 diputados, algo que es incorrecto. Aparte de eso, no se le puede dejar al presidente del Congreso o a quien ocupe ese cargo que le diga qué diputado, sí puede ocupar un curul y bajo qué argumento o bajo qué principio, no es legal”, opinó.

En esa misma línea, el abogado Germán Licona aseguró que “solo se puede nombrar a un diputado suplente cuando ni el propietario ni su sustituto están presentes, y siempre respetando el partido político al que pertenecen. La Ley Orgánica del Poder Legislativo es clara en ese apartado”.

En conclusión, la afirmación de Sarmiento es falsa. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interno del Congreso Nacional establecen claramente que los diputados suplentes deben pertenecer al mismo partido político que el diputado propietario ausente.