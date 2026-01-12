CNE llevó la declaratoria a la ENAG, pero no fue recepcionada por la institución

"Lo del CNE (declaratoria) nunca llegó a la ENAG", aseveró Moncada (sus declaraciones se pueden escuchar a partir del segundo 30 del siguiente video).

Tegucigalpa, Honduras.- El gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, afirmó que la declaratoria de las elecciones generales 2025 emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no llegó a la institución para su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Contactado por EH Verifica, Moncada mantuvo su postura inicial y aseguró que el proceso de entrega por parte del CNE no se efectuó.

Las actas notariales documentan ambos intentos, y fuentes internas del CNE confirmaron que la declaratoria fue llevada a la ENAG en dos ocasiones.

El 31 de diciembre de 2025 se realizó un segundo intento en la ENAG, y nuevamente no se permitió la recepción formal debido a la ausencia de personal.

Sin embargo, esto es una verdad a medias. Los registros constatados en actas notariales muestran por qué la declaratoria no fue recepcionada: el 24 de diciembre de 2025, la secretaria general del CNE intentó entregarla en el Centro Cívico Gubernamental a la Secretaría de Prensa, pero no pudo ser recibida porque no había personal disponible.

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) es la institución encargada de la impresión de documentos, decretos y leyes en el Diario Oficial La Gaceta.

El procedimiento para que la declaratoria sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta inicia cuando el Pleno del CNE aprueba la resolución o declaratoria. Luego, la Secretaría General certifica el acuerdo y el CNE remite directamente el documento a la ENAG con la solicitud de publicación. Finalmente, la ENAG procede a publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta.

En ese sentido, dos actas notariales con fecha 24 y 31 de diciembre de 2025 se consigna que la declaratoria sí fue llevada a la ENAG aunque no fue recibida, por lo que no se le dio trámite administrativo.

La primera acta notarial declara que el 24 de diciembre de 2025 a las 4:16 de la tarde, la secretaria general del CNE Telma Martínez pretendía presentar la declaratoria de los resultados finales de as elecciones generales 2025 a nivel electivo presidencial, designados presidencial y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) llegó hasta el Centro Cívico Gubernamental que se encontraba cerrado.

El escrito recoge que un encargado de seguridad identifcado como Gustavo Fabricio Zelaya, perteneciente a la empresa de Seguridad Privada EMESE informó que no se encontraba persona en la Secretaría de la Presidencia para recibir la documentación.

La diligencia se dio por finalizada a las 4:30 de la tarde de ese mismo día, de acuerdo al acta firmada y sellada a nombre de la notaria Danelia Ferrera Turcios.

En el segundo documento se constata que la secretaria general, Telma Martínez acudió el 31 de diciembre a las 11:07 de la mañana a las instalaciones de la ENAG para entregar la declaratoria a nivel presidencial y de designados presidenciales, emitida el 24 de diciembre, así como la declaratoria de diputados y corporaciones municipales, emitida el 30 de diciembre de 2025.

Al momento de intentar ingresar, se recoge el acta que indica que al encargado del portón se le había dado la instrucción de no abrirlo. Posteriormente, fueron atendidos por el encargado de servicios generales, identificado como Jorge Pablo Vicente García, quien les manifestó que "no había nadie y no se podía recibir la documentación porque estaban de vacaciones".

La diligencia se dio por concluida alrededor de las 11:16 de la mañana de ese mismo día, evidenciando que no hubo recepción administrativa con el argumento de falta de personal.

En todo caso, una fuente interna del CNE confirmó a EH Verifica la entrega de la declaratoria por parte del órgano electoral, sin embargo, no fue recibida en la Secretaría de la ENAG.

En conclusión, la afirmación de Edis Moncada es una verdad a medias. Las actas notariales y fuentes internas confirman que el documento sí fue llevado físicamente a la institución en dos ocasiones.

Sin embargo, la ENAG no la recepcionó formalmente debido a la ausencia de personal, contexto que fue omitido por el funcionario.