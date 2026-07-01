Cifras del BCH contradicen datos de inflación citados por Christian Duarte

"Nosotros cerramos el gobierno (de Xiomara Castro) con una tasa de inflación del 4% en 2024 y en 2025 del 4.8%", afirmó (desde el 1:40:04).

Tegucigalpa, Honduras.- Christian Duarte, exsecretario de Finanzas, aseguró que el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) cerró 2024 con una tasa de inflación del 4% y 2025 con 4.8%.

EH Verifica consultó a Duarte sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

El 29 de junio de 2026, el Directorio Ejecutivo del organismo concluyó ambas evaluaciones y autorizó un nuevo desembolso para el país, tras determinar que las autoridades hondureñas cumplieron las metas y compromisos establecidos en el acuerdo vigente.

Las declaraciones de Duarte surgen en el marco de la culminación de las cuartas y quintas revisiones del programa suscrito entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, las cifras mencionadas por el exfuncionario son inexactas. Los datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH) muestran que la inflación interanual fue de 3.88% en 2024 y de 4.98% en 2025.

La inflación es un indicador económico que mide la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios consumidos por los hogares. En Honduras, este indicador es calculado y publicado por el Banco Central de Honduras (BCH) mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con los informes oficiales del BCH, la inflación interanual al cierre de diciembre de 2024 fue de 3.88%. Esta cifra corresponde a la variación registrada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y constituye el dato oficial con el que concluyó ese año.

Por lo tanto, la inflación oficial de 2024 fue de 3.88%, no de 4.0%, como se afirmó. El BCH identifica el 3.88% como la inflación interanual registrada al finalizar ese período.

Respecto a 2025 , el BCH informó que la inflación interanual al cierre de diciembre fue de 4.98%. Según la institución, el incremento estuvo asociado principalmente al comportamiento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como de otros bienes y servicios incluidos en la canasta del Índice de Precios al Consumidor.

Al comparar ambos años, las cifras oficiales muestran que la inflación pasó de 3.88% en 2024 a 4.98% en 2025, lo que representa un aumento de 1.10 puntos porcentuales entre ambos cierres anuales.

Los datos publicados por el BCH muestran que la cifra mencionada por Duarte para 2024 difiere del registro oficial. Asimismo, el dato citado para 2025 también es inferior al reportado por la autoridad monetaria.

La diferencia entre la declaración y las cifras oficiales fue de 0.12 puntos porcentuales para la inflación de 2024 y de 0.18 puntos porcentuales para la de 2025.

Economistas consultados por EH Verifica explicaron que, al tratarse de un indicador oficial, debe citarse la cifra reportada por la autoridad monetaria o, en su defecto, aclarar expresamente que se trata de una estimación o aproximación.

“Utilizar fuentes de inflación distintas a la oficial para el análisis financiero o la fijación de políticas es metodológicamente riesgoso”, comentó el economista Henry Rodríguez.

Por lo tanto, la afirmación de Christian Duarte es inexacta. Aunque la diferencia es reducida —de 0.12 puntos porcentuales para 2024 y de 0.18 puntos porcentuales para 2025—, el BCH reportó una inflación interanual de 3.88% en 2024 y de 4.98% en 2025.