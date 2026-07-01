Manuel Zelaya no dijo: “Si Juan Orlando Hernández se lanza para presidente, gana porque gana”​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al expresidente Manuel Zelaya la frase: “Si Juan Orlando Hernández se lanza para presidente, gana porque gana”. La afirmación es falsa. Aunque Zelaya sí se refirió recientemente al expresidente Juan Orlando Hernández, no hay registro público de que haya pronunciado esa frase. Lo que dijo fue que Hernández sería “el candidato más fuerte del Partido Nacional” en caso de postularse a la Presidencia. “ESTA ASUSTADO MANUEL ZELAYA Y ASEGURA QUE SI JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ SE LANZA PARA PRESIDENTE GANA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES”, dice literalmente la descripción de un post en TikTok, compartido decenas de veces desde el 30 de junio.

La publicación circula después de que el 29 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera a favor de una solicitud presentada por la defensa del expresidente Hernández para suspender la orden de captura vigente en su contra en Honduras, informó EL HERALDO. Como parte de la resolución, el juez natural dejó sin efecto la orden de captura y la alerta internacional emitida contra Hernández. Además, programó para el 3 de agosto la audiencia de declaración de imputado en el caso denominado Pandora II. No obstante, Hernández continúa enfrentando un proceso judicial por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, por lo que las acusaciones en su contra permanecen vigentes.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Mel Zelaya + Juan Orlando Hernández + declaraciones + recientes" permitió localizar una entrevista publicada por el canal de televisión HCH en TikTok el 30 de junio. Durante la entrevista, Zelaya se refirió a un eventual regreso de Juan Orlando Hernández (JOH) a Honduras y a las posibilidades electorales que, según su criterio, tendría en caso de participar en una futura contienda. Sin embargo, no pronunció literalmente la cita que usuarios de redes sociales han difundido como verdadera. Lo que el expresidente dijo fue: "Si Juan Orlando viene, le quitan las órdenes de captura, le dan los sobreseimientos que tiene sobre las causas en Honduras, y lo dejan irse a cada pueblo y a cada comunidad, es el candidato más fuerte del Partido Nacional para la próxima contienda".