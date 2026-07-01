Camioneta de lujo, dólares y 154 paquetes de droga: lo decomisado a Angie Mejía y su madre en Choluteca

Las detenidas fueron identificadas como Anyi Yariela Mejía Interiano, de 28 años, comerciante originaria de Florida, Copán, y residente en Tegucigalpa; y Gloria Rita Interiano Melgar, de 51 años, ama de casa originaria de San Antonio, Copán.
A Angie Mejía Interiano, además de decomisarle 154 paquetes de supuesta cocaína, las autoridades también le encontraron dinero en efectivo dentro del vehículo en el que se transportaba junto a su madre.
Las dos mujeres, madre e hija, fueron detenidas cuando se movilizaban en un vehículo de lujo por el municipio de Namasigüe, Choluteca.
Se trata de una camioneta Ford Explorer XLT, color corinto perlado, donde las autoridades encontraron los paquetes que contenían la supuesta droga.
El interior del vehículo cuenta con asientos de cuero color crema y varios compartimentos donde, según las autoridades, estaban ocultos los paquetes de supuesta cocaína.
Además de los más de 150 kilos de supuesta cocaína, a Angie Mejía y su madre también se les decomisaron 2,000 dólares en efectivo, equivalentes a más de 50,000 lempiras.
Las autoridades informaron que los paquetes contenían alrededor de 1.5 millones de dosis que presuntamente serían distribuidas en Canadá y Estados Unidos.
De acuerdo con estimaciones de especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), el cargamento de 154 kilos de supuesta cocaína incautado en Namasigüe, Choluteca, habría alcanzado un valor superior a los 156 millones de lempiras en el mercado norteamericano.
Según información proporcionada por las autoridades, el cargamento habría ingresado al país procedente de Nicaragua por la zona de Guasaule.
Uno de los detalles que llamó la atención durante el decomiso es que los paquetes estaban rotulados con la marca “Dolce & Gabbana”, presuntamente como una forma de ocultar su contenido.