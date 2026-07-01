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Camioneta de lujo, dólares y 154 paquetes de droga: lo decomisado a Angie Mejía y su madre en Choluteca

Además de los 154 paquetes de supuesta cocaína valorados en más de 156 millones de lempiras, a Angie Mejía Interiano le decomisaron dólares en efectivo y un vehículo de lujo en el que se transportaba

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 14:59
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Las detenidas fueron identificadas como Anyi Yariela Mejía Interiano, de 28 años, comerciante originaria de Florida, Copán, y residente en Tegucigalpa; y Gloria Rita Interiano Melgar, de 51 años, ama de casa originaria de San Antonio, Copán.

 Foto: Redes sociales
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A Angie Mejía Interiano, además de decomisarle 154 paquetes de supuesta cocaína, las autoridades también le encontraron dinero en efectivo dentro del vehículo en el que se transportaba junto a su madre.

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Las dos mujeres, madre e hija, fueron detenidas cuando se movilizaban en un vehículo de lujo por el municipio de Namasigüe, Choluteca.

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Se trata de una camioneta Ford Explorer XLT, color corinto perlado, donde las autoridades encontraron los paquetes que contenían la supuesta droga.

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El interior del vehículo cuenta con asientos de cuero color crema y varios compartimentos donde, según las autoridades, estaban ocultos los paquetes de supuesta cocaína.

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Además de los más de 150 kilos de supuesta cocaína, a Angie Mejía y su madre también se les decomisaron 2,000 dólares en efectivo, equivalentes a más de 50,000 lempiras.

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Las autoridades informaron que los paquetes contenían alrededor de 1.5 millones de dosis que presuntamente serían distribuidas en Canadá y Estados Unidos.

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De acuerdo con estimaciones de especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), el cargamento de 154 kilos de supuesta cocaína incautado en Namasigüe, Choluteca, habría alcanzado un valor superior a los 156 millones de lempiras en el mercado norteamericano.

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Según información proporcionada por las autoridades, el cargamento habría ingresado al país procedente de Nicaragua por la zona de Guasaule.

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Uno de los detalles que llamó la atención durante el decomiso es que los paquetes estaban rotulados con la marca “Dolce & Gabbana”, presuntamente como una forma de ocultar su contenido.

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