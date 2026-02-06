Empleo público se rige por los artículos 256 y 257 de la Constitución, no por el 129

Tegucigalpa, Honduras.- Ramón Barrios, exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el artículo 129 de la Constitución de la República garantiza la estabilidad laboral de los empleados que laboran en el Estado. Según su interpretación, ese precepto asegura que cada trabajador del sector público tiene un derecho protegido a mantener su puesto. "El artículo 129 de la Constitución de la República establece la estabilidad laboral para cada uno de los empleados estatales" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 15:40 del siguiente video).

Sin embargo, es falso. El artículo 129 de la Constitución no garantiza la estabilidad laboral exclusiva a todos los empleados públicos. Este artículo se refiere al trabajo en general, establece que la estabilidad depende de las características de cada industria o profesión y permite la separación por causas justificadas. En el sector público, la permanencia de los servidores se regula específicamente mediante los artículos 256 y 257 de la Constitución y la Ley de Servicio Civil, que establecen los criterios de ingreso, ascensos, permanencia y protección laboral. EH Verifica preguntó a Barrios por su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

No es exclusivo para empleados públicos

El artículo 129 de la Constitución de la República se refiere a la estabilidad de los trabajadores en términos generales. Es una norma amplia sobre derechos laborales, pero no regula de forma directa el empleo público ni define cómo se protege la permanencia dentro del Estado. Además, ese artículo no dice que la estabilidad sea absoluta para empleados públicos. El texto condiciona la estabilidad laboral a “las características de las industrias y profesiones”, lo que significa que no aplica igual para todas las ocupaciones. El artículo 129 también permite que una persona sea separada del trabajo si existen “justas causas de separación”. Por lo tanto, la estabilidad laboral no es una garantía inamovible ni automática. Por estas razones, no es correcto afirmar que el artículo 129 garantiza estabilidad “para cada uno de los empleados estatales”. El artículo no menciona a los empleados públicos de forma específica, ni establece un régimen especial para ellos. En Honduras, la estabilidad laboral en el Estado depende del tipo de plaza y de la normativa aplicable. En el sector público existen distintas formas de contratación y diferentes regímenes, por lo que no todos los trabajadores tienen las mismas garantías. Jhonatan Rosales, experto en Derecho Laboral, señaló que este artículo funciona como base legal para la regulación de la contratación de empleados y que no es exclusivo del sector público. En ese contexto, la Constitución asegura la estabilidad laboral. “En realidad, este artículo es el fundamento jurídico para regular todo el tema de la contratación de empleados. La Constitución, en este caso, garantiza la estabilidad en sus puestos de trabajo y establece una serie de consecuencias que pueden aplicarse ante un despido injustificado, como el reconocimiento del pago de prestaciones, el reintegro al puesto de trabajo y la indemnización”, aseguró. El profesional del Derecho explicó que la Carta Magna ya establece reglas específicas para los empleados públicos a través del régimen de Servicio Civil, especialmente en el artículo 256, donde se regulan principios similares a los del derecho laboral, como la permanencia en el puesto de trabajo. “También la Constitución regula el régimen de Servicio Civil. En el artículo 256 se hace mención de los mismos principios que rigen el derecho laboral, incluyendo la permanencia en el puesto, que se encuentra desarrollado en ese artículo.

Otros artículos