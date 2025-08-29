52 países han ratificado el Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño

Tegucigalpa, Honduras.- Yahvé Sabillón, diputado del Partido Liberal, aseguró que el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) ha sido aprobado en 32 países. "Ese protocolo de la niñez (...) solo 32 países ha sido aprobado" (se puede escuchar desde el minuto 32:58 del siguiente video).

Sin embargo, es falso. Son 52 países lo que ratificaron el Tercer Protocolo Facultativo, de acuerdo con datos de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas (UNTC). EH Verifica preguntó a Sabillón por su afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Son 52 países

El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, también conocido como Protocolo de comunicaciones, ha sido ratificado por un total de 52 países en todo el mundo, de acuerdo a datos de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas (UNTC). Otros 131 países no han tomado ninguna acción para adherirse, de acuerdo a cifras oficiales.