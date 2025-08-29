Esta crítica de Nasralla a los diputados nacionalistas y liberales fue grabada en 2016, no en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Un video en el Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, critica a diputados nacionalistas y liberales por cambiarse de instituto político es compartido en las redes sociales como si fuera reciente. Pero la entrevista no corresponde a 2025, sino a 2016, en una emisión del programa "Salvador a las 7" de Canal 13, donde el político hizo esa declaración. “Hoy, el Congreso de la República de Honduras es un montón de sabandijas. ‘Ay, ahora soy del Partido Nacional’, dicen algunas o algunos. ‘Ahora soy del Partido Liberal’. Claro, si te compran, te cambiás de partido. ¡Sinvergüenzas, ladrones!”, dice Nasralla en un video compartido desde el 27 de agosto de 2025 que cuenta con más de 2,000 visualizaciones.

Salvador Nasralla es el candidato a la presidencia por el Partido Liberal en las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025. Competirá por la presidencia junto a Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; Mario Rivera, de la Democracia Cristiana (DC); y Nelson Ávila, del Pinu.

Video de 2016

Una búsqueda inversa con fotogramas clave del video viral, utilizando la herramienta InVid We-Verify, llevó a un video en Youtube publicado el 10 de octubre de 2016 titulado: "Programa Salvador a las 7, 2da Temporada Domingo 09 de Octubre de 2016" A partir del minuto 30, se pueden escuchar las palabras de Nasralla que usa la desinformación.