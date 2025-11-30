  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking

CID Gallup no publicó esta encuesta a boca de urna que aventaja a Rixi Moncada

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

EH Verifica constató que la publicación del sondeo no existe ni en las redes sociales de CID Gallup ni en su sitio web

  • 30 de noviembre de 2025 a las 14:43
CID Gallup no publicó esta encuesta a boca de urna que aventaja a Rixi Moncada

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 30 de noviembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- A mediodía de este domingo 30 de noviembre de 2025, comenzó a circular en redes sociales una captura de pantalla atribuida a la encuestadora CID Gallup, que supuestamente muestra un sondeo a boca de urna con resultados de las elecciones generales en Honduras.

Según la imagen difundida, Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), encabeza la intención de voto con un 47%, seguida por Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 29%, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 20%.

Sin embargo, no existe registro oficial de esta encuesta. Una revisión realizada por EH Verifica confirma que ni en sus cuentas oficiales en redes sociales ni en su sitio web, la firma encuestadora CID Gallup ha publicado algún sondeo relacionado con los comicios de este domingo.

La última encuesta difundida por CID Gallup sobre el proceso electoral en Honduras fue publicada el 30 de septiembre de 2025, dos meses atrás.

"Encuesta de Opinión Pública de CID Gallup, metodología de entrevistas cara a cara con muestra mínima de 5,200 ciudadanos en Honduras, margen de error 2.8 puntos (nivel de confianza 95%) realizada el 30 de noviembre de 2025", dice literalmente el mensaje que acompaña la imagen en WhatsApp.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 30 de noviembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 30 de noviembre de 2025.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Este domingo se celebran las elecciones generales en Honduras, donde más de 6.4 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer el sufragio y elegir a presidente, alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los cinco candidatos presidenciales son: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Pinu-SD).

No hay registro

Una publicación que circuló el domingo 30 de noviembre de 2025 a las 10:50 de la mañana asegura que la encuestadora CID Gallup divulgó un sondeo a boca de urna durante los comicios generales.

Sin embargo, una revisión en las cuentas oficiales de redes sociales de la firma (en Facebook, X) no encontró evidencia del supuesto estudio.

Tampoco fue localizado en el sitio web de la encuestadora internacional el presunto sondeo que colocaría en ventaja a Rixi Moncada.

En contraste, lo que sí aparece publicado es una encuesta de CID Gallup con fecha 30 de septiembre de 2025, en la que Salvador Nasralla, candidato del Partido Nacional, lideraba la intención de voto previo a las elecciones.

Una práctica restringida

De acuerdo con el artículo 241 de la Ley Electoral, la divulgación de encuestas a boca de urna solo está permitida tres horas después del cierre de la votación a nivel nacional y debe contar con la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Queda totalmente prohibido difundir, publicar o comentar el día de celebración de las elecciones, de manera directa o indirecta, resultados totales o parciales de encuestas, sondeos de opinión o encuestas a boca de urna. Solo pueden publicarse hasta después de tres (3) horas del cierre total de la votación”, establece el precepto legal.

Por tanto, la supuesta encuesta a boca de urna atribuida a CID Gallup, que da una ventaja a Rixi Moncada, es falsa. No existen registros de su publicación en las redes sociales oficiales ni en el sitio web de la encuestadora internacional.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias