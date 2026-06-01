Este video de traslado de reos de El Pozo a La Tolva es de 2023

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a privados de libertad durante un traslado desde la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, hacia La Tolva, en Morocelí, El Paraíso. Las publicaciones virales aseguran que la secuencia corresponde a mayo de 2026. Pero es engañoso. Aunque el video sí muestra un traslado de privados de libertad entre ambos centros penitenciarios, las imágenes fueron grabadas el 11 de julio de 2023 y no corresponden a un hecho reciente, como sugieren las publicaciones difundidas en redes sociales. “Trasladan prisioneros de El Pozo a La Tolva en Honduras”, dice literalmente el texto sobrepuesto en un clip de TikTok que ha sido compartido decenas de veces desde el 31 de mayo.

La difusión del contenido ocurre en un contexto marcado por recientes cambios en la estrategia de seguridad del gobierno hondureño. Desde el 29 de mayo de 2026, las autoridades anunciaron la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) para la sustitución de dependencias como la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Según las autoridades, estas medidas forman parte de un “modelo integral de seguridad” orientado a fortalecer la depuración institucional y endurecer las acciones contra las estructuras criminales. La iniciativa surge tras una serie de ataques armados registrados en las últimas semanas en la zona norte del país, que dejaron al menos 29 personas fallecidas en menos de una semana. No obstante, los cambios anunciados en materia de seguridad no guardan relación con los supuestos traslados recientes de personas privadas de libertad entre los centros penitenciarios de El Pozo y La Tolva.

Video de 2023

Una búsqueda inversa en Google realizada con un fotograma clave del video viral permitió localizar una publicación del portal Yahoo Noticias que contiene la misma secuencia difundida en redes sociales. El contenido está fechado el 11 de julio de 2023. La grabación original muestra el traslado de más de 1,600 privados de libertad pertenecientes a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 entre los centros penitenciarios de máxima seguridad El Pozo, en Santa Bárbara, y La Tolva, en El Paraíso. La movilización formó parte de la operación de seguridad denominada “Fe y Esperanza”, implementada tras la muerte de 46 mujeres durante la masacre ocurrida en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicado en Támara, Francisco Morazán. La misma búsqueda inversa permitió encontrar el video publicado en un perfil de Facebook el 11 de julio de 2023, acompañado de la misma descripción y contexto relacionados con el traslado penitenciario.