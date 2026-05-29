No es Tomás Zambrano anunciando el regreso de Fusina, es un video sacado de contexto

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video de Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en el que habla sobre una iniciativa de lucha contra las maras y pandillas en Honduras. Según la publicación, sus declaraciones estarían relacionadas con el supuesto regreso a la operatividad de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina). Pero es falso. El video fue sacado de contexto: corresponde al 19 de mayo y, en esa intervención, Zambrano no se refirió a Fusina. Además, el 22 de mayo, el Gobierno creó la Agencia Nacional Contra el Crimen, adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). EH Verifica confirmó que también es falsa la reactivación de Fusina. “¡Regresa Fusina de JOH para luchar contra la delincuencia!”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido difundida el 19 de mayo.

Fusina fue creada en 2014, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). Se trató de una fuerza de tarea conjunta integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones estatales, con el objetivo de combatir el crimen organizado y reducir los índices de violencia en el país. En 2022, durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026), se ordenó la supresión de esta estructura de seguridad. En ese mismo período también operó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), una unidad especializada de la Policía Nacional enfocada en el combate a la extorsión, los homicidios y el lavado de activos. Esta dependencia formaba parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y desempeñaba funciones distintas a las de Fusina. El 27 de mayo de 2026, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente Nasry Asfura, aprobó una reestructuración de la estrategia nacional de seguridad. Entre las medidas anunciadas figura la cancelación de la Dipampco y la creación de nuevas instancias orientadas a fortalecer el combate contra el crimen organizado. No obstante, ninguna de las decisiones comunicadas oficialmente contempla el restablecimiento de Fusina.

El video

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video viral localizó la versión original en una entrevista publicada en el canal de YouTube de HCH, el 19 de mayo. A partir del minuto 1:05 se escucha, en realidad, a Tomás Zambrano hablando sobre una iniciativa de lucha contra maras y pandillas que fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.

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