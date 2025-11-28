Video de Nasralla en el que dice que Manuel Zelaya será su asesor es de 2017

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales como actual un video que muestra al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, asegurando que el expresidente de Honduras (2006-2009) Manuel Zelaya será su asesor presidencial en caso de ganar la presidencia. No obstante, no son declaraciones recientes. La entrevista fue grabada en 2017 cuando Nasralla era aspirante a la presidencia por la Alianza Opositora contra la Dictadura. "Trascendió en el día ayer que Manuel Zelaya llego a la residencia de Salvador Nasralla para reunirse con Iroshka Elvir. Mientras el pueblo de Honduras se preguntaba si habría ¿Alianza nuevamente?", dice la descripción de una publicación en TikTok que circula desde el 27 de noviembre de 2025 y cuenta con casi 5,000 visualizaciones.

En las elecciones generales de Honduras de 2017, Salvador Nasralla fue candidato presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición conformada el Partido Libre y Pinu. Para este 2025, Nasralla buscará la presidencia por cuarta vez con el Partido Liberal.

Video de 2017

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We Verify, llevó a un video titulado: "Salvador Nasralla entrevistado por Fernando del Rincón ante retraso en resultados de elecciones" publicado el 29 de noviembre de 2017. En su intervención, Nasralla —quien era candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura en las elecciones generales de 2017— aclaró que, en caso de ganar la presidencia, gobernaría él y no Zelaya, a quien nombraría como su asesor presidencial. "Mel zelaya va a ser un buen asesor mío durante todo el periodo que vamos a gobernar durante cuatro años es una persona que tiene mucho conocimiento", dijo textulamente el presidencial.