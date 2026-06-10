Video del desbordamiento del río Choluteca en el puente Carías es de 2024, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra el desbordamiento del río Choluteca, a la altura del puente Carías, en Tegucigalpa. La publicación asegura que el hecho fue causado por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Sara en junio de 2026. Pero la afirmación es engañosa. Aunque la secuencia sí corresponde a un desbordamiento del río Choluteca en ese sector, el hecho ocurrió el 17 de noviembre de 2024, como consecuencia de la tormenta tropical Sara. “Para los que no creen, hoy aquí en Tegucigalpa, vean el video completo”, dice textualmente una publicación en TikTok, compartida cientos de veces desde el 8 de junio.

Ante el avance de la tormenta tropical Cristina, 11 departamentos de Honduras fueron declarados en alerta verde por un período de 72 horas a partir del 8 de junio de 2026, según informó EL HERALDO. La medida, emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), incluyó a los departamentos de El Paraíso, Valle, Choluteca, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Copán, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Comayagua. El video verificado comenzó a circular nuevamente el 8 de junio, coincidiendo con el inicio de las lluvias en la capital hondureña. Sin embargo, las imágenes no corresponden a los efectos de la tormenta tropical Cristina, sino a un hecho ocurrido en noviembre de 2024.

Video de 2024

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video difundido en redes sociales, se localizó una publicación en TikTok que contiene la misma grabación y que fue publicada el 17 de noviembre de 2024. La entrada indica que las imágenes sí corresponden a las lluvias provocadas por la tormenta tropical Sara; sin embargo, ese fenómeno afectó a Honduras en noviembre de 2024 y no en 2026.