Video de Salvador Nasralla en el que afirma que será presidente “por las buenas o por las malas" es de 2021

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra una entrevista del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en la que afirma que será presidente de Honduras “por las buenas o por las malas”. Sin embargo, el material no corresponde a un contexto reciente. El video fue grabado durante una entrevista concedida por Nasralla al programa Hoy Mismo en mayo de 2021, en el marco del proceso electoral de ese año. “Voy a ser el presidente de Honduras, Jacky. Les guste o no les guste; por las buenas o por las malas. Prefiero ir a las calles, prefiero parar el país. Si ellos no quieren que Salvador Nasralla esté en las mesas no hay problema, el pueblo irá a votar a las calles, revolveré el país”, se escucha decir literalmente a Nasralla en el video viralizado en TikTok desde el 24 de diciembre de 2025, que supera las 79,600 visualizaciones.

El proceso postelectoral en Honduras estuvo marcado por irregularidades, retrasos en la divulgación de resultados y múltiples denuncias de fraude presentadas por sectores de la oposición. El 24 de diciembre, a una semana del plazo legal para emitir la declaratoria oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como presidente electo a Nasry Juan Asfura, candidato del Partido Nacional. Esta decisión fue rechazada por Salvador Nasralla, quien insistió en un recuento voto por voto y denunció supuestas inconsistencias en las actas. En las elecciones generales de 2017, en las que participó como candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Nasralla también desconoció los resultados oficiales y denunció fraude electoral. Asfura encabezó el conteo con una diferencia mínima de 27,026 votos sobre Nasralla. La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, obtuvo el 19.20% de los votos y se ubicó en tercer lugar.

Video de 2021

Una búsqueda inversa de imágenes con un fotograma clave condujo a una publicación de Noticieros Hoy Mismo en su perfil de Facebook, fechada el 27 de mayo de 2021, en la que se observa la entrevista realizada a Salvador Nasralla en referencia a su eventual participación en las elecciones generales de ese año. Durante la entrevista, Nasralla explicó que su participación electoral dependía de contar con representación en todas las mesas electorales. La frase en la que afirma que será presidente “por las buenas o por las malas” se puede escuchar a partir del segundo 0:11 del video original.

Otra búsqueda inversa con un fotograma distinto, permitió localizar un segundo fragmento de la misma entrevista. En este clip , publicado en la misma fecha y perfil, es posible escuchar las últimas dos frases utilizadas en el contenido viral, a partir del segundo 0:23 y 1:20, respectivamente.