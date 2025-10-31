Video que muestra a Ebal Díaz enviando saludos desde Nicaragua es falso

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra al exministro de la Presidencia y excandidato a diputado, Ebal Díaz, quien supuestamente envía saludos desde una playa en Nicaragua. Sin embargo, el contenido es falso. El clip fue realizado a través de una fotografía y el audio también fue generado con inteligencia artificial (IA). “Hola pueblo hondureño, soy su amigo Ebal Díaz, saludos desde Nicaragua. Pues aquí en las playas, mientras ustedes van a elecciones, conmigo no cuenten, está fea la cosa por ahí” se escucha en una publicación de TikTok difundida el 29 de octubre de 2025 y compartida decenas de veces.

Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), salió de Honduras pocos días después de que Xiomara Castro asumiera el poder en 2022. Aunque aseguró que regresaría, permanece en Nicaragua, donde fue nacionalizado según el Diari o EL HERALDO . En 2024, las autoridades hondureñas confiscaron más de siete millones de lempiras de sus cuentas bancarias y el Fiscal General Johel Zelaya presentó un requerimiento fiscal contra Díaz y otras 14 personas por fraude en un proyecto habitacional destinado a más de 10,000 familias.

Video creado con una foto

Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma del video, condujo a una publicación en Facebook del medio El Pulso, difundida el 23 de marzo de 2022. En ella aparece una fotografía de Ebal Díaz con la misma vestimenta que en la secuencia, lo que confirma que la imagen fue reutilizada y no pertenece a un video reciente. Al realizar un análisis visual del video, se observaron movimientos faciales poco naturales y una desincronización entre la voz y el movimiento de los labios, características típicas de contenidos generados con herramientas de inteligencia artificial. En todo caso, una búsqueda en Google con las palabras clave “Ebal Díaz + playa + Nicaragua + elecciones + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales del exfuncionario que confirmen la existencia del video.

Sobre el audio

EH Verifica analizó el audio con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, la cual arrojó un puntaje de 6 sobre 100, lo que indica una altísima probabilidad de que la voz haya sido generada con inteligencia artificial. Según la escala de esta herramienta, entre más bajo es el puntaje, mayor es la certeza de que el audio fue creado digitalmente.

En conclusión, el video que circula en redes sociales, en el que Ebal Díaz envía saludos desde Nicaragua y afirma que no se involucrará en las elecciones hondureñas, es falso. Fue creado con inteligencia artificial.