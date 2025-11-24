El video en el que Luis Zelaya dice que votará por el Partido Nacional es de 2021 y está editado

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales muestra un video del excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, en el que supuestamente afirma que votará por el Partido Nacional en las elecciones generales de 2025.

Sin embargo, es falso: el video fue grabado en el contexto de los comicios generales de 2021 y posteriormente editado digitalmente para tergiversar el sentido original de sus declaraciones.

En la versión auténtica, Zelaya expresó su apoyo a la alianza de hecho entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), con la intención de unificar esfuerzos para derrotar al oficialismo de ese momento.

“BOMBAZO, El Ex candidato Presidencial del PARTIDO Liberal ha ANUNCIADO QUE "NO VOTARÁ POR NASRALLA" SI LO HARÁ POR EL CANDIDATO DEL PARTIDO NACIONAL”, dice textualmente una publicación de X, visualizada más de 52,000 veces desde el 23 de noviembre de 2025.