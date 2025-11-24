El video en el que Luis Zelaya dice que votará por el Partido Nacional es de 2021 y está editado

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales muestra un video del excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, en el que supuestamente afirma que votará por el Partido Nacional en las elecciones generales de 2025.
Sin embargo, es falso: el video fue grabado en el contexto de los comicios generales de 2021 y posteriormente editado digitalmente para tergiversar el sentido original de sus declaraciones.
En la versión auténtica, Zelaya expresó su apoyo a la alianza de hecho entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), con la intención de unificar esfuerzos para derrotar al oficialismo de ese momento.
“BOMBAZO, El Ex candidato Presidencial del PARTIDO Liberal ha ANUNCIADO QUE "NO VOTARÁ POR NASRALLA" SI LO HARÁ POR EL CANDIDATO DEL PARTIDO NACIONAL”, dice textualmente una publicación de X, visualizada más de 52,000 veces desde el 23 de noviembre de 2025.
Luis Zelaya es ingeniero industrial y político liberal hondureño. Se desempeñó como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal desde el 7 de mayo de 2017 hasta el 12 de mayo de 2021. Además, fue candidato presidencial en las elecciones generales de 2017 y participó como precandidato en las primarias de 2021 y 2025.
El contexto político actual, marcado por la proximidad de las elecciones generales de 2025, ha sumado un nuevo giro con la reciente renuncia de Mario “Chano” Rivera a su candidatura presidencial por el partido Democracia Cristiana.
Los principales aspirantes a la Presidencia de la República son: Salvador Nasralla, por el Partido Liberal; Rixi Moncada, por el partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, por el Partido Nacional; y Nelson Ávila, por el Partido Innovación y Unidad (Pinu).
Video antiguo y editado
EH Verifica realizó una búsqueda inversa con un fotograma clave y localizó el video original, publicado el 23 de noviembre de 2021 en la cuenta oficial de X de Luis Zelaya.
En el segmento, Zelaya dice literalmente:
“Lo siento, por primera vez, no votaré por el candidato de mi partido. No lo haré por principios cívicos, morales y cristianos y porque una parte del partido sigue en maridaje con el Partido Nacional. Lo haré por la Coalición, la cual siempre busqué y propicié que se concretara”.
El contenido viral recorta y une varios fragmentos para transmitir falsamente que su voto sería para el Partido Nacional. Incluso, Luis Zelaya desmintió el contenido, reiteró en su cuenta de X que el video fue editado y que no daría ni pediría el voto por el Partido Nacional.
En conclusión, el video que muestra a Luis Zelaya diciendo que votará por el Partido Nacional es antiguo y está editado.