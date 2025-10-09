Video de atropello circula con contexto falso: no ocurrió en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a una mujer arrollada por un vehículo mientras intenta cruzar la calle.

Varias publicaciones lo ubican en Honduras, pero esta atribución es falsa.

“Captan momento en el una ciudadana es arrollada por un vehículo mientras intentaba cruzar la calle”, dice literalmente una publicación de Facebook, compartida más de 260 veces desde el 5 de agosto.