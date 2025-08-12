La canción de Polache a Darío Banegas no es de 2025, sino de hace diez años

Tegucigalpa, Honduras.- Un video viral en redes sociales muestra al cantautor Paul Hughes, conocido popularmente como Polache, interpretando una canción dedicada al exdiputado por el Partido Liberal, Darío Banegas.
Pero el segmento no es actual. EH Verifica constató que el clip circula desde hace al menos diez años y no fue lanzado en agosto de 2025, como se afirma en redes.
“POLACHE LE DEDICA CANCION AL CORRUPTO DE DARIO BANEGAS”, dice textualmente el texto sobrepuesto en la publicación de TikTok, que cuenta con más de 2,465 visualizaciones desde el 12 de agosto de 2025.
Polache, cuyo nombre real es Paul Robert Hughes Ramos, es un cantautor hondureño nacido en Tegucigalpa el 10 de febrero de 1977, reconocido por su estilo representativo de Honduras.
Es conocido por componer letras que retratan la realidad social, el humor cotidiano y el orgullo nacional, entre ellas Hablo Español, La Maya y Honduras, Qué Bonito es Tu País.
Por su parte, el excongresista Banegas ocupó tres periodos consecutivos (2010-2014; 2014-2018; 2018-2022) en el Legislativo y actualmente conduce el programa Hablemos con Hechos en TV Azteca.
No es reciente
Una búsqueda inversa con un fotograma clave llevó a una publicación del 16 de julio de 2015 de una página categorizada como medio de comunicación, que comparte el video. Este es el registro más antiguo identificado por EH Verifica.
Al buscar con las palabras clave, incluyendo frases de la canción, “Polache + Darío Banegas + guitarra chuca + vago”, dirigió a una entrevista publicada por Radio House el 18 de noviembre de 2016.
En el artículo, el cantante hondureño explica que su polémica con el político surgió después de que una tercera persona le asegurara, de forma errónea, que el periodista lo había llamado “vago” y que tenía una “guitarra chuca”.
EH Verifica contactó al equipo de producción de Polache, pero no obtuvo respuesta.
También, la pesquisa mostró otros registros del video publicados en 2019, como la de un perfil de Facebook que compartió el clip en 22 de mayo de ese año, y otro publicado un día antes.
En conclusión, el video de Polache dedicando una canción a Darío Banegas tiene al menos 10 años de antigüedad y no fue grabado en agosto de 2025.