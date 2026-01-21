Es falso que Nasry Asfura haya anunciado cambio en los colores de la Bandera Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que se mueve por las redes sociales asegura que el presidente electo, Nasry Asfura, del Partido Nacional, anunció la restauración de los colores tradicionales de la Bandera Nacional de Honduras. La información es falsa. No existe registro en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales de Asfura o del Partido Nacional que respalde la afirmación. Además, una fuente oficial del Partido Nacional confirmó a EH Verifica que la publicación carece de veracidad y que el presidente electo no ha emitido ningún pronunciamiento sobre cambios en el color de la Bandera Nacional. “El presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, anunció que los colores tradicionales de la bandera nacional serán restaurados”, dice literalmente el texto de un arte gráfico publicado en Facebook que ha sido compartido más de 170 veces desde el 20 de enero.

El 16 de febrero de 1866 fue creada la Bandera Nacional de Honduras mediante el decreto legislativo número 7, publicado en el Boletín Legislativo de Comayagua, durante la administración del entonces presidente José María Medina. Décadas después, el decreto número 29 de 1949, emitido bajo la presidencia de Juan Manuel Gálvez, oficializó el diseño y el color de la enseña nacional, estableciendo el azul turquesa como tono oficial. En enero de 2022, al asumir la Presidencia de la República, Xiomara Castro instruyó que la Bandera Nacional debía representarse con el azul turquesa, en sustitución del tono azul oscuro que se había utilizado de manera tradicional. Castro entregará el mando presidencial el 27 de enero al presidente electo Nasry Asfura, quien fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 24 de diciembre de 2025, al término de una de las elecciones generales más reñidas de la historia reciente del país.

No hay registro