Nasralla no viste ropa de Minnie Mouse en esta imagen: está manipulada

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que muestra al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, supuestamente vistiendo una camisa y gorra con el personaje animado Minnie Mouse durante un encuentro político.

Sin embargo, la imagen es falsa. Se trata de un montaje realizado a partir de una fotografía tomada durante el XVIII Congreso Industrial ANDI 2025, en la que Nasralla aparece con traje formal.

“El líder inestable que promete estabilidad... disfrazado de Minnie Mouse”, dice una publicación en X que se difunde desde el 24 de septiembre de 2025.