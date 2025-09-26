Nasralla no viste ropa de Minnie Mouse en esta imagen: está manipulada

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que muestra al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, supuestamente vistiendo una camisa y gorra con el personaje animado Minnie Mouse durante un encuentro político.
Sin embargo, la imagen es falsa. Se trata de un montaje realizado a partir de una fotografía tomada durante el XVIII Congreso Industrial ANDI 2025, en la que Nasralla aparece con traje formal.
“El líder inestable que promete estabilidad... disfrazado de Minnie Mouse”, dice una publicación en X que se difunde desde el 24 de septiembre de 2025.
Salvador Nasralla es candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal en las elecciones generales de 2025. Competirá contra Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD).
Es un montaje
Una búsqueda inversa con Google Lens no arrojó resultados en medios de comunicación que confirmaran que Nasralla haya utilizado ese vestuario.
Una revisión de su cuenta de Facebook localizó la imagen original, publicada el 24 de septiembre de 2025, correspondiente a su participación en el XVIII Congreso Industrial ANDI 2025.
En ese evento, Nasralla asistió junto a líderes del sector industrial, expertos nacionales e internacionales, y autoridades gubernamentales, para discutir y promover políticas industriales que impulsen el desarrollo económico del país.
En conclusión, la fotografía viral que muestra a Nasralla vistiendo ropa de Minnie Mouse es un montaje digital.