Es falso que Nasralla dijera en 2025 haber recibido dinero del Cártel de los Soles

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video del candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, en el que supuestamente afirma haber recibido financiamiento del Cártel de los Soles, una organización venezolana vinculada al narcotráfico. Es falso. En la grabación original, contrario a lo que asegura la publicación viral, Nasralla declara que no recibió ningún tipo de ayuda, ni de Nicolás Maduro ni de ciudadanos venezolanos. “Palabras de tu futuro presidente financiado por el cartel de los soles a este delincuente”, dice el texto sobrepuesto en una publicación de TikTok, visualizado más de 21,500 veces desde el 12 de noviembre de 2025.

Durante las elecciones generales de 2017, Nasralla participó como candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, integrada por Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad (Pinu). Su principal adversario fue el entonces presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, quien terminó reelegido para el periodo 2017-2022.

No lo admitió

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video llevó a la publicación original que corresponde a una entrevista divulgada el 16 de diciembre de 2017 en el programa Al Punto con Jorge Ramos. La descripción del segmento de un minuto con dos segundos señala: “¿Cómo fue financiada la campaña de Salvador Nasralla, candidato a la presidencia en Honduras? Esto le respondió a Jorge Ramos”.