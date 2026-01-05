Estas imágenes de Xiomara Castro recogiendo sus pertenencias de Casa Presidencial son de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un carrusel de imágenes que circula en redes sociales muestra presuntamente a la presidenta Xiomara Castro recogiendo sus pertenencias en Casa Presidencial, a pocos días de concluir su mandato, el próximo 27 de enero de 2026. En dos de las fotografías, Castro aparece acompañada por su esposo, el expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya, y por Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, todas las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica tras realizar un análisis visual y utilizar herramientas especializadas para detectar deepfakes. Geovany Domínguez, comisionado presidencial para la Comunicación Estratégica del Gobierno, confirmó que las fotografías no son auténticas. “LOS CAMBIOS LLEGAN! Imágenes en redes sociales donde la Presidenta Xiomara Castro recoge sus cosas para abandonar casa PRESIDENCIAL con la ayuda de la ex candidata Rixi Moncada”, dice textualmente una publicación en Facebook, visualizada decenas de veces desde el 3 de enero de 2026. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El gobierno de Xiomara Castro ha entrado en la recta final de su mandato constitucional. La presidenta asumió el cargo el 27 de enero de 2022, tras resultar electa en las elecciones generales de 2021, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el país. Finalizado este período, Nasry Asfura tomará posesión como presidente de la República para el periodo 2026-2030, luego de haber ganado las elecciones generales de 2025.

Imágenes de IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación. Tampoco se localizaron las imágenes en las redes sociales oficiales de la mandataria ni en las plataformas del Gobierno de Honduras. Un análisis visual de la fotografía reveló inconsistencias comunes en imágenes generadas por inteligencia artificial (IA). En la primera imagen, las manos de las personas que manipulan las cajas presentan posiciones poco naturales y una interacción imprecisa con los objetos. Sobre el escritorio se observan cajas, cintas y objetos repetidos con formas similares, pero sin una lógica clara de uso o distribución. La iluminación no es uniforme: algunas sombras no coinciden con la dirección de la luz natural que entra por las ventanas, y ciertos rostros u objetos parecen iluminados desde ángulos diferentes. Las superficies —como la madera del escritorio, las paredes y las cajas— se ven excesivamente perfectas y homogéneas, sin señales de desgaste, polvo o imperfecciones propias de un espacio real en uso. La postura de algunas personas luce forzada o rígida, especialmente en brazos y torsos, como si no existiera una relación anatómica correcta entre las extremidades y el cuerpo. Elementos como banderas, marcos y relojes, aunque bien definidos a simple vista, presentan bordes difusos y detalles poco precisos al ser observados detenidamente.

El análisis realizado con la herramienta Hive Moderation —especializada en la detección de imágenes generadas por IA— determinó un 97.4% de probabilidad de que se trate de una creación artificial.

En la segunda imagen, las manos y dedos de la presidenta Xiomara Castro adoptan posturas rígidas y poco naturales, con un agarre impreciso de la caja. El contenido dentro de esta aparece dispuesto de forma artificial, con objetos que parecen flotar. Además, las texturas del entorno y de las cajas son excesivamente perfectas; la iluminación no coincide con las sombras proyectadas y la ropa presenta pliegues poco realistas. Todo ello refuerza los indicios de que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial. En la tercera fotografía, tanto las manos como las posturas de Castro y Zelaya no corresponden al peso de la caja: los dedos lucen rígidos y el agarre es impreciso. La anatomía de los brazos y la postura corporal se perciben poco naturales, mientras que la iluminación y las sombras presentan inconsistencias notables. Asimismo, las cajas, el piso y el mobiliario muestran texturas excesivamente limpias y uniformes, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una imagen generada digitalmente. Al ser analizada por la herramienta Hive Moderation, la fotografía obtuvo un 99.9 % de probabilidad de ser un deepfake.