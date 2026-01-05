Imagen de supuestos venezolanos pidiendo ayuda a Nasry Asfura fue generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales muestra una imagen en la que presuntamente un grupo de ciudadanos venezolanos sostiene un cartel solicitando ayuda al presidente electo Nasry Asfura. En el mensaje piden apoyo para regresar a Venezuela mediante un vuelo directo. Sin embargo, la imagen es falsa: fue generada mediante inteligencia artificial (IA). “¡PAPI, A LA ORDEN! PRESIDENTE AYÚDENOS A REGRESAR A CASA! ¡VUELO DIRECTO GRATIS PARA VOLVER A VER A NUESTRAS FAMILIAS!”, see textualmente en la pancarta que se observa en una publicación de TikTok, compartida más de 355 veces desde el 4 de enero de 2025.

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas fue escenario de una operación militar liderada por Estados Unidos, que concluyó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El 5 de enero, Nicolás Maduro Guerra fue trasladado desde la prisión Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, hasta un tribunal federal de Estados Unidos para la lectura formal de cuatro cargos que enfrenta y de los cuales se declaró inocente: conspiración para el narcoterrorismo y por importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y la conspiración para poseer dicho armamento de guerra. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las acusaciones fueron presentadas por el juez Alvin Hellerstein y se remontan a marzo de 2020, cuando las autoridades estadounidenses lo vincularon con la supuesta dirección del Cártel de los Soles.

Imagen de IA

EH Verifica realizó un análisis visual de la imagen y detectó varias irregularidades asociadas a contenido generado por inteligencia artificial. Las banderas de Venezuela tienen variaciones en el número de estrellas y en la forma del escudo nacional (la versión oficial tiene ocho estrellas) y además, aparecen todas en la misma posición, algo improbable en un entorno abierto y con múltiples personas. También se identificaron patrones idénticos en gorras, anomalías en las manos de quienes sostienen las banderas y ausencia de pliegues naturales en el cartel. El análisis fue respaldado durante una evaluación técnica hecha con la herramienta especializada en detección de IA, Hive Moderation, que arrojó un 99.9% de probabilidad de que la imagen haya sido generado artificialmente.