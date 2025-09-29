  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking
  4. Bulos

Imagen de Manuel Zelaya lavando una chumpa está generada con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La imagen de Manuel Zelaya lavando su chumpa tiene un 90.6% de probabilidad de haber sido hecha con IA

  • 29 de septiembre de 2025 a las 15:30
Imagen de Manuel Zelaya lavando una chumpa está generada con IA

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 29 de septiembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula por las redes sociales una fotografía que muestra al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) lavando una "chumpa" sobre un lavandero.

Sin embargo, es una imagen creada con inteligencia artificial (IA).

“Don @RobertoContreM le traumaron sus palabras le tocó ir a lavar la chumpa”, dice literalmente una publicación en X que ha sido visualizada más de 6,700 veces desde el 25 de septiembre.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 29 de septiembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 29 de septiembre de 2025.

 (Imagen: Captura de pantalla)

El 23 de septiembre autoridades policiales llegaron a la vivienda de Steve Fajardo, yerno y asesor del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra y de otras siete personas más.

La medida no se pudo ejecutar porque no se encontró a Fajardo.

Tras el hecho, Contreras tildó la acción como "persecución política" y criticó al exmandatario Zelaya como "chumpa juca".

Imagen de IA

La imagen que muestra al expresidente Manuel Zelaya lavando una chumpa sobre un lavando está creada con inteligencia artificial, corroboró EH Verifica.

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google con el contenido viral no arrojó resultados oficiales. Tampoco se halló rastro en sus redes sociales (Facebook, Instagram y X).

Al pasar la imagen por la herramienta Hive Moderation, que detecta contenido hecho con IA, se determinó que esta tiene un 90.6% de probabilidad de haber sido hecha digitalmente.

Captura de pantalla a los resultados de la herramienta Hive Moderation.

Captura de pantalla a los resultados de la herramienta Hive Moderation.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Además, un análisis a la instantánea denota que presenta inconsistencias típicas de la IA.

Por lo tanto, la imagen que muestra al "Mel", como es conocido popularmente, lavando una chumpa sobre un lavandero está con IA.

  • Fuentes
  • Búsqueda inversa en Google
    Redes Sociales de Manuel Zelaya (Facebook, Instagram y X)
    Resultados de la herramienta Hive Moderation
Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias