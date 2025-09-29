Foto de Roberto Contreras con el rótulo “45.5 millones” es un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, en el estadio Olímpico portando la camisa blanca de la selección hondureña de fútbol.
En la instantánea, el edil tiene la mano derecha sobre el pecho, como en un gesto solemne. Detrás de él, en las gradas, hay una multitud y un gran cartel rojo que dice literalmente “45.5 MILLONES”.
El contenido se ha difundido como una fotografía legítima, pero un bulo. Se trata de un montaje, pues en la original el letrero dice “¿Dónde estoy?”.
La imagen fue publicada en redes sociales desde al menos el 28 de septiembre y ha sido compartida decenas de veces.
La selección de creadores de contenido de Honduras perdió 2 a 1 ante su similar de Brasil el 26 de septiembre en el estadio Olímpico sampedrano. El alcalde Contreras participó en los actos inaugurales del encuentro.
Es un montaje
Una búsqueda inversa de la imagen viral en Google Lens condujo a una publicación del alcalde Roberto Contretas en Instagram, que data del 27 de septiembre.
En la fotografía, el letrero dice “¿Dónde estoy?”, no “45.5 MILLONES”.
Caso alcaldía de SPS
Auto de formal procesamiento con prisión preventiva dictó el juez que conoce la causa para 10 acusados de una supuesta participación en un fraude de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.
Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.
Mientras que Olga Estela Ávila, Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales por el delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela también está acusada de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.
Están prófugos por este caso Steve Adolfo Fajardo Vargas, Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán y Luis Saa.
En el caso del delito de violación de los deberes de los funcionarios es un delito de orden excarcelable y la pena mínima es de tres años.
En el fraude continuado se tiene que verificar la participación de cada uno de ellos y es un delito considerado grave. La pena puede ser entre 9 y 12 años más la multa que se le aplicará por el monto defraudado.
En el caso de los delitos de tráfico de influencias cometido por particulares y lavado de activos por los que se le acusa a Steve Fajardo (yerno del alcalde Roberto Contreras) pueden ser de 15 a 20 años como mínimo.
Entre los elementos de prueba con los que la Fiscalía fundamenta la imputación están: padrones fotográficos, actas de recomendación, 33 contratos suscritos con la empresa Hercord, documentos que acreditan los procesos de contratación directa y las copias de órdenes de pago realizadas.
En conclusión, la imagen que muestra un rótulo que dice “45.5 MILLONES” detrás del edil es un montaje.