Foto de Roberto Contreras con el rótulo “45.5 millones” es un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, en el estadio Olímpico portando la camisa blanca de la selección hondureña de fútbol. En la instantánea, el edil tiene la mano derecha sobre el pecho, como en un gesto solemne. Detrás de él, en las gradas, hay una multitud y un gran cartel rojo que dice literalmente “45.5 MILLONES”. El contenido se ha difundido como una fotografía legítima, pero un bulo. Se trata de un montaje, pues en la original el letrero dice “¿Dónde estoy?”.

La imagen fue publicada en redes sociales desde al menos el 28 de septiembre y ha sido compartida decenas de veces. La selección de creadores de contenido de Honduras perdió 2 a 1 ante su similar de Brasil el 26 de septiembre en el estadio Olímpico sampedrano. El alcalde Contreras participó en los actos inaugurales del encuentro.

Es un montaje

Una búsqueda inversa de la imagen viral en Google Lens condujo a una publicación del alcalde Roberto Contretas en Instagram, que data del 27 de septiembre. En la fotografía, el letrero dice “¿Dónde estoy?”, no “45.5 MILLONES”.

