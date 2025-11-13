Foto manipulada muestra a tres candidatos con cartel de apoyo a Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que aparenta mostrar a los candidatos presidenciales Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Mario Rivera (Democracia Cristiana) sosteniendo un cartel en apoyo a Rixi Moncada, aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, la imagen es falsa y se trata de un montaje. La fotografía original muestra a los tres líderes políticos durante la firma del Convenio Democrático para la Defensa del Voto, un acuerdo orientado a garantizar la transparencia del proceso electoral y a proteger la voluntad popular en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. “Ellos lo saben y tú tambien”, dice literalmente una publicación en Facebook, compartida más de 300 veces desde el 12 de noviembre de 2025.

La desinformación fue compartida por funcionarios, aspirantes a cargos de elección popular y exfuncionarios de Estado, entre ellos Miguel Briceño, comisionado presidencial para la Reforestación Nacional y Medio Ambiente; Enrique Reina, excanciller de la República; y Carmen Haydeé López, entre otros. El evento se celebró el martes 11 de noviembre de 2025 y contó con la participación de Asfura, Nasralla y Rivera. Los candidatos firmaron el documento como parte de un compromiso conjunto para defender el voto ciudadano y promover elecciones libres y justas. Los otros dos aspirantes presidenciales, Rixi Moncada (Libre) y Nelson Ávila (PINU), no asistieron a la firma del convenio.

Es un montaje

Una búsqueda realizada con Google Lens sobre la imagen utilizada en una publicación desinformativa condujo a un posteo en Facebook de la página Noticias de Último Momento Comayagua, donde se halló la fotografía original.