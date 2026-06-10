Falso que Tomás Zambrano pidió prohibir venta de motocicletas a mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, propuso prohibir la venta de motocicletas a mujeres. La información es falsa. No hay registro público de esa presunta declaración de Zambrano ni de que en el Congreso Nacional se haya presentado una iniciativa de esa naturaleza, confirmó Ángela Flores, jefa de prensa del Poder Legislativo. “HE PROPUESTO QUE NO VENDAN MOTOS A MUJERES SON MUY MANUDAS”, dice textualmente una publicación en Facebook difundida desde el 9 de junio de 2026.

La desinformación fue difundida en un contexto en el que el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que se aplicarán medidas más estrictas contra conductores sin licencia, menores de edad al volante, motociclistas que circulen sin casco, participantes en carreras ilegales conocidas como “piques” y personas que realicen maniobras de alto riesgo en las carreteras. Según el funcionario, estas acciones estarán enfocadas principalmente en las motocicletas, ya que representan uno de los mayores desafíos en materia de seguridad vial. De acuerdo con los datos expuestos por el titular de Seguridad, el 60% de las muertes por accidentes de tránsito corresponde a usuarios de motocicletas. Por otra parte, el 2 de junio de 2026 fueron presentados en el Congreso Nacional dos proyectos de ley orientados a fortalecer la regulación del uso de motocicletas. Una de las iniciativas fue impulsada por el diputado Flavio Nájera, del Partido Democracia Cristiana, y propone una reforma a la Ley de Tránsito para establecer requisitos mínimos para la compra de motocicletas. El segundo proyecto fue presentado por la diputada Yasmy Arita, del Partido Nacional. La propuesta plantea la creación de la Ley Especial de Licencia Juvenil AJ, con el objetivo de promover una conducción responsable de motocicletas entre los jóvenes hondureños. Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley presentados ante el Poder Legislativo contempla la prohibición mencionada en la desinformación.

Propuesta falsa