Es falsa la cita política atribuida a Onán Cálix sobre paro docente; usan imagen fuera de contexto

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Onán Cálix, dirigente magisterial de Francisco Morazán, afirmó que los docentes afines al Partido Nacional no participaron en la huelga del sector educativo público registrada el 1 de junio de 2026. Las publicaciones virales presentan como supuesta evidencia una imagen captada durante una entrevista, en la que aparece la persona a quien se atribuye la declaración. Sin embargo, la afirmación es falsa. Durante su intervención, Cálix se refirió a que las bases del magisterio no deberían acatar la convocatoria al paro, no a una declaración de carácter político. Además, Onán Cálix, dirigente magisterial de Francisco Morazán, desmintió la cita en declaraciones a EH Verifica. "Nosotros los docentes del partido nacional no vamos a ningún paro de brazos caídos, solo los colectivos de Libre infiltrados de la FOMH son", dice literalmente un post en Facebook que adjudica esta cita a Figueroa, compartida decenas de veces desde el 1 de junio.

Las publicaciones circularon en medio de las protestas impulsadas por un sector del magisterio hondureño, que suspendió las actividades académicas a partir del 1 de junio mediante un paro nacional de brazos caídos, en reclamo por el incumplimiento del aumento salarial prometido para este año. La medida afectó a cerca de 1.3 millones de estudiantes matriculados en el sistema educativo público, como informó EL HERALDO. Las movilizaciones también evidenciaron diferencias dentro del gremio magisterial respecto a las estrategias para exigir el cumplimiento de sus demandas. El 2 de junio, las protestas fueron suspendidas luego de un acuerdo entre el Gobierno y representantes del sector magisterial. Como parte del entendimiento, ambas partes programaron una reunión para el 5 de junio con el objetivo de negociar las demandas planteadas por el gremio educativo. Este 3 de junio, los centros educativos reanudaron sus actividades con normalidad, mientras docentes y autoridades permanecen a la expectativa de las negociaciones sobre el ajuste salarial previstas para el 5 de junio.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con palabras clave no encontró información que validara la presunta cita atribuida al líder magisterial Onán Figueroa. Contactado por EH Verifica, Figueroa respondió que la cita que se le atribuye en redes sociales no fue emitida por él, aunque sí ha hablado sobre el paro en el sector educativo.

Imagen fuera de contexto

Una búsqueda inversa en Google con la imagen viral localizó un video publicado en el perfil de Facebook de Noticiero Hoy Mismo, que contiene la secuencia original de las declaraciones del dirigente magisterial. En la entrevista, Cálix dice que “las bases genuinas del magisterio” no acatarían la convocatoria al paro nacional promovida por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH). Sin embargo, en ningún momento menciona la frase que le atribuyen las publicaciones virales ni hace referencia a ser “cachureco de corazón”.