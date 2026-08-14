Es falsa la imagen de un mural con el rostro de Nasry Asfura en la Villa Olímpica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un collage con dos imágenes que muestran el supuesto antes y después de un mural en la Villa Olímpica de Tegucigalpa. En una de ellas se observa la remoción de un mural dedicado al boxeador hondureño Teófimo López, mientras que en la otra supuestamente aparece una caricatura con el rostro del presidente de Honduras, Nasry Asfura. Sin embargo, es falso. Aunque la imagen que muestra la remoción del mural de Teófimo López es real, la imagen en la que aparece el rostro de Asfura fue generada con inteligencia artificial (IA). Condepor confirmó a EH Verifica que no se pintó ningún mural en la Villa Olímpica con una caricatura del mandatario hondureño. “Al parecer hay prioridades. Bonito les va quedar”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida desde el 12 de agosto de 2026.

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) comenzó formalmente, el 10 de agosto de 2026, los trabajos de pintura en las graderías y otras áreas de la Villa Olímpica de Tegucigalpa, como parte de un plan integral para modernizar y renovar la imagen de recintos deportivos de la capital. Este proyecto se suma a las recientes intervenciones estéticas realizadas en el Estadio Nacional “Chelato Uclés", donde se utilizó la misma paleta de colores alusivos a la Bandera Nacional, en el marco de las fiestas patrias. EH Verifica también desmintió imágenes generadas con inteligencia artificial que fueron atribuidas a los trabajos de pintura realizados en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Imagen de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen del collage que circula en redes sociales, se encontró una publicación de Condepor en Facebook que contiene la misma fotografía en la que se observa la remoción del mural dedicado al boxeador hondureño Teófimo López. Sin embargo, no se encontró registro de la segunda imagen del collage, que supuestamente muestra un mural con el rostro del presidente Nasry Asfura.

Asimismo, al realizar una pesquisa en el sitio web y en las redes sociales oficiales de Condepor ( Facebook , X e Instagram ), no se encontró rastro de la imagen que supuestamente muestra una caricatura con el rostro del mandatario hondureño. Un análisis detallado de la imagen permitió identificar inconsistencias que sugieren que fue generada o manipulada con inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, la supuesta caricatura pintada sobresale de los límites de la pared y presenta una apariencia similar a una calcomanía superpuesta, en lugar de una pintura integrada a la superficie. Además, al someter la imagen a la herramienta de detección de contenido generado o manipulado con inteligencia artificial de DeepIA, está arrojado una probabilidad del 97% de que haya sido creada con esa tecnología.