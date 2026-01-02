Al 2 de enero de 2026, es falso que el conteo voto por voto iniciará el 5 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales una publicación que afirma que a partir del 5 de enero se realizará el conteo voto por voto en relación con las elecciones generales 2025 de Honduras.

El posteo adjunta una fotografía del fiscal general, Johel Zelaya.

"apartir del lunes 5 de enero 2026 van a contar voto por boto", dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok visualizada más de 6,000 veces desde el 1 de enero del 2026.

Pero es falso. Al 2 de enero de 2025, no hay registros ni comunicados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que confirmen esa acción.

Además, el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, informó que continúan recibiéndose impugnaciones de los resultados electorales; los recursos serán resueltos, ya sea a favor o en contra, dentro de un plazo máximo de 30 días.