Al 2 de enero de 2026, es falso que el conteo voto por voto iniciará el 5 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales una publicación que afirma que a partir del 5 de enero se realizará el conteo voto por voto en relación con las elecciones generales 2025 de Honduras.
El posteo adjunta una fotografía del fiscal general, Johel Zelaya.
"apartir del lunes 5 de enero 2026 van a contar voto por boto", dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok visualizada más de 6,000 veces desde el 1 de enero del 2026.
Pero es falso. Al 2 de enero de 2025, no hay registros ni comunicados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que confirmen esa acción.
Además, el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, informó que continúan recibiéndose impugnaciones de los resultados electorales; los recursos serán resueltos, ya sea a favor o en contra, dentro de un plazo máximo de 30 días.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial de resultados el 30 de diciembre de 2025, resultando como presidente electo Nasry Asfura
Además, el Partido Nacional obtuvo mayoría de curules en el Congreso Nacional con 49 diputados, seguido por el Partido Liberal con 41, Libre con 35, Partido Innovación y Unidad (Pinu) con dos y Democracia Cristiana con uno.
En corporaciones municipales, el Partido Nacional obtuvo 151 alcaldías, seguido por Liberal 76, Libre 69 y Pinu con 1.
Es falso
Una búsqueda en Google con las palabras clave "Conteo + voto por voto + elecciones + Honduras + 5 de enero" no arrojó resultados en fuentes confiables que confirmen la acción.
Además, se realizaron pesquisas en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar referencias adicionales fuera de la publicación viral. Esto indica que la afirmación no fue difundida por ninguna fuente verificada ni replicada por medios de comunicación confiables.
En todo caso, una fuente del CNE confirmó a EH Verifica que no existe tal ordenanza para el lunes 5 de enero del 2026.
Asimismo, el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, detalló a los medios de comunicación que hasta el momento han recibido tres impugnaciones al nivel presidencial por parte del Partido Liberal y en corporaciones municipales en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Valle y El Paraíso.
Los recursos fueron admitidos y el órgano electoral deberá emitir una sentencia en un plazo no mayor a 30 días, de acuerdo a la Ley Electoral.
Por lo tanto, La afirmación de que el conteo voto por voto iniciaría el 5 de enero de 2026 en Honduras es falsa. Ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) han emitido comunicados o instrucciones que respalden esta acción.