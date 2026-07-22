Video en el que Bukele dice que no le importa la isla Conejo está manipulado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece detrás de un podio, vestido de negro, durante una conferencia de prensa y supuestamente afirma que "no le importa la isla Conejo". El contenido comenzó a difundirse después de la visita del presidente de Honduras, Nasry Asfura, a isla Conejo para conmemorar el cese de hostilidades de la Guerra de 1969 entre ambos países y la reafirmación de soberanía hondureña en ese país, el 14 de julio de 2026. Sin embargo, es falso. El video corresponde a una conferencia de prensa real de Bukele, realizada el 31 de enero de 2026, pero fue manipulado digitalmente. Al material original se le sustituyó el audio por otro generado con inteligencia artificial (IA), simulando declaraciones que nunca pronunció. "Bukele resta importancia a la disputa por Isla Conejo y prioriza el bienestar de los salvadoreños", dice textualmente una publicación en TikTok, compartida casi 400 veces desde el 21 de julio de 2026.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, visitó oficialmente isla Conejo el 14 de julio de 2026 para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969 y reafirmar la soberanía de Honduras sobre ese territorio, según informó EL HERALDO. Durante el acto, que incluyó la izada de la bandera nacional, el mandatario reiteró la posición de Honduras sobre el islote, lo que provocó reacciones de autoridades y figuras políticas salvadoreñas. Isla Conejo es un islote de aproximadamente 0.5 kilómetros cuadrados ubicado en el Golfo de Fonseca, una zona marítima compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua. El territorio permanece bajo administración y control de Honduras, que mantiene un destacamento militar permanente. Sin embargo, El Salvador ha sostenido en distintas ocasiones un reclamo de soberanía sobre el islote, al considerar que está ocupado de forma ilegal. Tras la visita de Asfura, diversas figuras políticas salvadoreñas reaccionaron al recorrido presidencial. Entre ellas, el presidente Nayib Bukele restó importancia a una eventual confrontación entre ambos países. A través de sus redes sociales escribió: "Solo un necio pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada", como reportó EL HERALDO.

Sobre el video

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video que circula en redes sociales, se encontró la misma secuencia publicada en la cuenta oficial de Instagram de Nayib Bukele el 31 de enero de 2026. En el video original, Bukele aparece vestido de la misma manera y detrás del mismo podio durante una conferencia de prensa. Sin embargo, en ningún momento menciona a isla Conejo ni realiza las declaraciones que se le atribuyen en la versión viral.

Manipulado con IA

Un análisis detallado del video permitió identificar varios indicios de manipulación mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, el movimiento de los labios no coincide con el audio; además, se observan desajustes entre la gesticulación y las palabras pronunciadas, mientras que la voz mantiene un tono y un volumen excesivamente uniformes que no corresponden con los movimientos naturales del mandatario durante la conferencia. Al someter el video a la herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de Hive Moderation, esta arrojó una probabilidad del 99.1 % de que el audio hubiera sido creado con esa tecnología.