Este video del partido de los tiktokers fue modificado para agregar consigna "Fuera familión"

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes un video de un partido entre la “selección de tiktokers” de Honduras y su similar de Brasil, jugado el 26 de septiembre en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde supuestamente la afición corea “Fuera familión!, consigna de la oposición contra el gobierno de Xiomara Castro. Es falso: el material fue alterado para superponer un audio que no corresponde a ese encuentro. Una publicación de Facebook —compartida más de 800 veces desde el 26 de septiembre— dice literalmente: “FUERA EL FAMILIÓN gritan aficionados de tiktokers hondureños en el estadio Olímpico de San Pedro Sula”. El contenido también fue replicado por algunos medios de comunicación.

La consigna “Fuera familión” alude a cuestionamientos de la oposición por la presencia de familiares de la presidenta en cargos públicos. El lema se avivó tras la difusión en agosto de 2024 de un clip de 2013 en el que Carlos Zelaya, cuñado de la mandataria y entonces diputado, aparece negociando sobornos con narcotraficantes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, el pasado 26 de septiembre de 2025, la selección de tiktokers de Honduras enfrentó a su similar de Brasil en el estadio sampedrano Olímpico. Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre, con cinco candidatos en contienda, entre ellos la oficialista Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional).

Video modificado

Una búsqueda inversa de fotogramas del clip conduce a una secuencia publicada en TikTok el 27 de septiembre. Las imágenes son las mismas, pero no se escucha el cántico “Fuera familión”.

El audio

El sonido que se oye en el video viral coincide exactamente con el ambiente captado por EL HERALDO en un partido previo entre Honduras y Jamaica, disputado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y publicado el 10 de septiembre de 2024.