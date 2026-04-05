Diputado Jack Uriarte no anunció una solicitud para quitarle la personería jurídica al partido Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado de la bancada del Partido Nacional, Jack Uriarte, anunció una solicitud para quitarle la personería jurídica al partido Libertad y Refundación (Libre). No obstante, esto es falso. No existen registro en fuentes oficiales o medios de comunicación que respalden la supuesta iniciativa atribuida a Uriarte. Además, Uriarte confirmó a EH Verifica que no anunció tal solicitud y que se trata de desinformación. "DESPUES DE SEMANA SANTA VOY A PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA QUITARLE LA PERSONERÍA JURÍDICA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN ESE PARTIDO NUNCA DEBIÓ EXISTIR", dice un arte de una publicación de Facebook compartida más de 42 veces desde el 3 de abril de 2026.

Jack Uriarte es actual diputado de la bancada del Partido Nacional de Honduras que forma parte del Congreso Nacional como congresista suplente por el departamento de Francisco Morazán. Ha participado en la actividad legislativa como integrante de la bancada nacionalista y ha sido reelecto en ese rol dentro del Poder Legislativo para el período 2022-2026. Uriarte se ha caracterizado por mantener una postura crítica frente a las autoridades del Congreso en distintos momentos, especialmente durante el período en que su partido se encontraba en oposición. Sus intervenciones públicas suelen estar vinculadas a debates políticos y confrontaciones entre bancadas, lo que le ha dado visibilidad en la dinámica legislativa.

Propuesta falsa