Diputado Jack Uriarte no anunció una solicitud para quitarle la personería jurídica al partido Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado de la bancada del Partido Nacional, Jack Uriarte, anunció una solicitud para quitarle la personería jurídica al partido Libertad y Refundación (Libre).
No obstante, esto es falso. No existen registro en fuentes oficiales o medios de comunicación que respalden la supuesta iniciativa atribuida a Uriarte.
Además, Uriarte confirmó a EH Verifica que no anunció tal solicitud y que se trata de desinformación.
"DESPUES DE SEMANA SANTA VOY A PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA QUITARLE LA PERSONERÍA JURÍDICA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN ESE PARTIDO NUNCA DEBIÓ EXISTIR", dice un arte de una publicación de Facebook compartida más de 42 veces desde el 3 de abril de 2026.
Jack Uriarte es actual diputado de la bancada del Partido Nacional de Honduras que forma parte del Congreso Nacional como congresista suplente por el departamento de Francisco Morazán.
Ha participado en la actividad legislativa como integrante de la bancada nacionalista y ha sido reelecto en ese rol dentro del Poder Legislativo para el período 2022-2026.
Uriarte se ha caracterizado por mantener una postura crítica frente a las autoridades del Congreso en distintos momentos, especialmente durante el período en que su partido se encontraba en oposición.
Sus intervenciones públicas suelen estar vinculadas a debates políticos y confrontaciones entre bancadas, lo que le ha dado visibilidad en la dinámica legislativa.
Propuesta falsa
Una búsqueda en Google con palabras clave "Jack Uriarte + propuesta + quitar + personería + jurídica + partido Libre" no arrojó resultados en medios de comunicación y fuentes oficiales que hayan publicado la supuesta propuesta.
Asimismo, una revisión de las cuentas del Congreso Nacional en redes sociales (Facebook y X) ,donde se publican proyectos de ley, decretos e iniciativas presentadas por los diputados, no encontró ninguna publicación relacionada con esa solicitud.
De igual forma, una revisión de las cuentas oficiales en redes sociales del propio Uriarte (Facebook, Instagram y X) tampoco muestra registros de una iniciativa orientada a quitarle la personería jurídica al partido Libre.
En ese contexto, al ser consultado por EH Verifica, Uriarte negó haber realizado el anuncio de la supuesta solicitud.
“Eso es falso, en mis redes sociales siempre publico todo lo relacionado a presentar en el Congreso”, aclaró el congresista.
EH Verifica también analizó el perfil que difunde la desinformación y constató que la cuenta suele compartir este tipo de contenidos con regularidad, sin citar fuentes oficiales.
Por lo tanto, es falso que el diputado Jack Uriarte anunciará la propuesta de eliminar la personería jurídica del partido Libre.
La supuesta iniciativa no se publicó en las cuentas oficiales del Poder Legislativo ni fue difundida o promocionada por el parlamentario en sus redes personales.